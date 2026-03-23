Sotto l’ombra imponente dell’Etna, dove il silenzio delle strutture dimenticate si fa più pesante, un manipolo di adolescenti ha deciso che la rassegnazione non fa parte del loro equipaggiamento. Domenica 22 Marzo, il Palaghiaccio di Nicolosi, un tempo fiore all’occhiello del turismo sportivo locale e oggi simbolo di degrado, è stato testimone di una piccola, grande rivoluzione silenziosa.

​Protagonisti sono state le esploratrici ed esploratori (12 e i 16 anni), appartenenti al reparto scout Geyser del CNGEI di Catania. Armati di guanti, sacchi della spazzatura e, soprattutto, di una volontà d’acciaio, hanno dedicato la giornata alla pulizia e al ripristino delle aree esterne della struttura abbandonata.

​Non solo pulizia, ma “Impegno Civile”

​Per uno scout, il motto è sempre lo stesso: “Lascia il mondo un po’ migliore di come lo hai trovato”. Ma vedere dei quattordicenni chinati a raccogliere bottiglie di vetro, cartacce e detriti in un luogo che molti adulti hanno semplicemente smesso di guardare, assume un significato profondo.

​”Non stiamo solo pulendo un piazzale,” spiega uno dei ragazzi mentre carica un sacco. “Stiamo dicendo che questo posto ci appartiene ancora. Vedere il Palaghiaccio ridotto così fa male, ma restare a guardare farebbe ancora più male.”





​L’iniziativa non è stata solo un’operazione di decoro urbano, ma una vera e propria lezione di cittadinanza attiva. In un’età spesso etichettata come quella dell’apatia e dei social network, questi giovani hanno dimostrato che la voglia di cambiare le cose passa necessariamente attraverso il lavoro sporco e la fatica fisica.

​Un messaggio alle istituzioni

​Il gesto del gruppo scout lancia un segnale chiaro alla comunità e alle amministrazioni: le nuove generazioni hanno fame di spazi, di sport e di bellezza. Ripulire il Palaghiaccio significa riaccendere i riflettori su una ferita aperta del territorio, chiedendo implicitamente che quel luogo torni a essere vita, e non solo un guscio vuoto preda del vandalismo.

​I numeri della giornata:

• ​30 Ragazzi coinvolti.

• ​Numerosi sacchi di rifiuti già differenziati raccolti.

• ​5 Ore di lavoro.

• ​1 Solo obiettivo: dimostrare che il cambiamento è possibile.

​Guardare al futuro

​Mentre il sole tramonta dietro i crateri silvestri, il piazzale del Palaghiaccio appare diverso. Forse non basterà una giornata a restituire la gloria di un tempo alla struttura, ma il contrasto tra il grigio del cemento abbandonato ed il verde/kacki delle uniformi CNGEI rimane l’immagine più potente di questo weekend.

​Questi ragazzi hanno fatto la loro parte. Ora la domanda resta sospesa: sapremo noi adulti essere alla loro altezza?

Nel pomeriggio ripresa delle attività sportive del Palaghiaccio con una partita di Alpen Sled, una sorta di hockey giocato con gli alpentock ed il forte rispetto delle regole.

Luogo: Palaghiaccio di Nicolosi , NICOLOSI, CATANIA, SICILIA

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