Dopo i sold out delle passate edizioni, tornano a Palermo gli Sneakers con il loro tributo alla band britannica dei Depeche Mode, per una serata all’insegna della grande musica e delle emozioni dal vivo. L’appuntamento è fissato per sabato 18 ottobre alle ore 21 al Teatro Al Massimo, dove gli Sneakers faranno tappa per celebrare i 30 anni di carriera dopo un tour che li ha visti protagonisti sui palchi di tutta Europa.

Gli Sneakers, considerati tra le migliori tribute band dei Depeche Mode a livello internazionale, offriranno al pubblico palermitano uno spettacolo unico, un viaggio tra i successi più iconici della band inglese che ha segnato la storia della musica elettronica mondiale.

Special guest della serata sarà Francis the Drumner, giovanissimo batterista palermitano che, a soli 14 anni, ha già calcato importanti palchi teatrali italiani. La musica scorre nel suo DNA: frequenta il liceo musicale ed è già stato ammesso, in anticipo sui tempi, al Conservatorio di Palermo, dove continuerà a perfezionare la sua formazione artistica.

Nonostante la giovane età, Francis ha già conquistato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori per il suo talento e la sua maturità musicale. Il suo sogno è quello di diventare un batterista professionista e tournista, viaggiando per il mondo insieme a grandi artisti e portando con sé la passione e l’energia che lo contraddistinguono.

Al Teatro Al Massimo, dunque, si preannuncia una serata imperdibile per tutti gli amanti dei Depeche Mode e per chi vuole vivere un grande evento musicale che unisce esperienza, talento e nuove generazioni.

Luogo: Teatro Al Massimo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.