Gli Sneakers, storica tribute band dei Depeche Mode, tornano in Sicilia per un’unica, imperdibile tappa a Palermo. L’appuntamento è fissato per il 12 ottobre, alle ore 21, nella suggestiva cornice del Teatro Al Massimo, una delle location più affascinanti della città. Nati nel 1995, gli Sneakers si sono affermati sulla scena musicale italiana e internazionale come molto più di una semplice “tribute band”.

Veri cultori della new wave e delle sonorità anni ’80, hanno dedicato la loro carriera a rendere omaggio ai Depeche Mode, band simbolo del pop elettronico. Con oltre 400 concerti alle spalle, gli Sneakers si sono esibiti in numerosi tour di successo, riproponendo spettacoli ispirati ai tour storici dei Depeche Mode come Touring the Angel, Exciter Tour e The Singles Tour. Ogni performance non è solo una riproduzione fedele della musica, ma una vera e propria esperienza visiva, con scenografie, luci ed effetti video che trasportano il pubblico nelle atmosfere degli spettacoli originali.

Dopo il grande successo dello scorso anno a Villa Pantelleria, gli Sneakers tornano a Palermo, pronti a replicare il sold-out registrato nei loro recenti concerti in Italia e all’estero, in paesi come Olanda, Germania, Francia, Belgio e Bulgaria, riproponendo la stessa scaletta dell’ultimo Memento Mori tour dei Depeche Mode che ha fatto parecchi sold-out in giro per l’Italia e in quasi tutte le date del loro tour mondiale.



L’energia travolgente, la qualità musicale impeccabile e la cura nei dettagli artistici sono gli elementi che continuano a fare degli Sneakers la tribute band dei Depeche Mode più longeva e apprezzata a livello internazionale. Il prossimo anno festeggeranno i loro 30 anni di carriera, evento molto raro per una tribute band. Oltre alla straordinaria esibizione della band, la serata del 12 ottobre vedrà la partecipazione di un ospite speciale: Francis the drummer, giovane batterista prodigio di soli 13 anni. Nonostante la sua giovane età, Francis ha già impressionato pubblico e critica con il suo talento, riconosciuto anche dal maestro Lele Melotti, con cui ha intrapreso un percorso di studi per diventare un grande musicista. La sua presenza promette di arricchire ulteriormente una serata già straordinaria.

I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita sul sito TicketOne e sul sito del teatro Al Massimo. Su TicketOne possono essere acquistati con bonus docenti e bonus cultura.

Luogo: Teatro Al Massimo, Piazza Verdi, PALERMO, PALERMO, SICILIA

