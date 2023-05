Una giornata straordinaria all’insegna dell’affetto e solidarietà nell’appuntamento con l’iniziativa “Capitani Coraggiosi” volta a mantenere viva la memoria di coloro che hanno lottato la mafia. Manifestazione curata dal regista Lorenzo Muscoso che giunge alla sua 5 Edizione, diviene un vero processo di formazione alla cultura della legalità attraverso il mezzo artistico. Stamani, presso il Liceo Artistico Russell – Fontana e L’Istituto Europa Unità Salvatore Borsellino ha inaugurato il “Muro della legalità” alla presenza delle Forze dell’Ordine intervenute in rappresentata nel momento di solennità. I bambini hanno ascoltato con partecipazione il sentito omaggio di Salvatore al fratello scomparso durante la strage, ricordandolo nell’impegno e il valore che lo stesso attribuiva alla cultura ed educazione del singoli. I piccoli si stringono intorno a lui divenendo un momento di grande tenerezza e sentimento.

Contestualmente presso il Teatro Ariston di Lainate, Alice Vanoni ha presentato oltre 60 speciali televisivi realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Russell – Fontana, mediante un lavoro di ricerca e approfondimento sui tanti che hanno combattuto la mafia. Iniziativa che soddisfa il Direttore Artistico che afferma “importanza di ciò che si sta facendo per i tanti giovani” e che promuove la crescita propria verso una cultura sociale. Salvatore così arriva al Teatro Ariston di Lainate, dove ad attenderlo vi sono oltre 300 studenti. Moderato da Alessandro Gortan e Noemi Martinoli il palco si è trasformato in un incontro da prima serata con un focus molto personale su di lui e dove non sono mancate riflessioni sulla trattativa Stato – mafia. Un dibattito alternato con interventi in remoto da parte di Leoluca Orlando, Pif, Roberta Gatani, Gaspare Mutolo, Pasquale Scimeca, Tony Gentile, Piera Aiello, Veronica D’Agostino, Paolo Borrometi. Emozionante anche il momento teatrale che ha visto l’attore Vincenzo Albano interpretare Giancarlo Siani accompagnato dalle sonorità di Federico Molea, in uno scritto stilato da Muscoso per l’occasione. L’evento ha lanciato “la Settimana della Legalità” a cui hanno le varie scuole italiane è stato seguito in streaming da tanti studenti creando un momento di solidarietà collettiva. Salvatore, riceve un riconoscimento per il suo continuo per il suo coraggio a mantenere vivo il ricordo nella ricerca di una verità universale

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.