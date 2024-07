Colore, materia e forma sono gli elementi fondamentali della prima mostra personale di Lorena D’Ercole, intitolata ‘Goditela’. Il titolo invita a vivere pienamente ogni istante e ad abbracciare la complessità della nostra esistenza. Per l’artista, ‘Goditela’ non solo richiama il piacere nella sua essenza, ma porta con sé un significato spirituale oltre volontà umana, incarnato dalla parola ‘God’, coesistente al contempo alla “tela” bianca su cui ciascuno di noi dipinge la propria storia.



La mostra offre un percorso artistico che comprende opere su tela e anfore dipinte, ispirate al concetto di catarsi: Lorena D’Ercole esplora il tema della rinascita interiore, invitando a una maggiore consapevolezza, alla rivelazione della gioia nella quotidianità e alla comprensione più profonda della nostra umanità.

L’introspezione ha condotto l’artista a esprimersi in una doppia dimensione: da un lato, ispirandosi al dripping pollockiano per esplorare l’imprevedibile, dall’altro – attraverso minuziose tecniche pittoriche per instillare nelle opere aspetto meditativo e contemplativo dell’essere. La disposizione di lavori abbraccia il dualismo del racconto (tumulto/armonia; caos/ordine) per creare un’esperienza epica che culmina in un’estasi di godimento della vita.

Lorena D’Ercole è un’artista contemporanea che traduce emozioni complesse in forme visive cariche di simbolismo. La sua opera continua a esplorare le dinamiche umane e spirituali attraverso l’uso audace del colore e della forma.

La mostra sarà aperta al pubblico dall’8 luglio all’8 settembre 2024, tutti i giorni dalle 17.30. L’ingresso è gratuito.

Luogo: Chiesa sconsacrata di Gesù e Maria, Via Capodieci 11, 96100, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

