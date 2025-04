PALERMO – Giovani, giovanissimi e famiglie al centro del Gonzaga CITY day con laboratori e attività gratuite aperte a tutta la città. L’obiettivo è quello di fare sperimentare ai bambini/e, ai giovani e alle famiglie occasioni di creatività, di sport, di divertimento e di gioco intergenerazionale ed inclusivo. Per l’occasione, sabato 12 Aprile, sono previste diverse attività ludiche e sportive negli ampi spazi verdi del Campus.

In particolare, verranno realizzati 50 tra laboratori e attività sportive. I laboratori si articolano su 8 aree tematiche che caratterizzano la proposta educativa del Gonzaga: Sport & Salute, Ecologia & Ambiente, Digitale &Tecnologie, Arte & Creatività, Cittadinanza Globale & Multilinguismo, Spiritualità & Scelte di Vita, Sociale & Politico, Culture & Comunicazione.





Per ciascuna di queste aree tematiche saranno proposti da docenti ed educatori (Scuola, International School Palermo, Polisportiva) alcuni laboratori (italiano e inglese) per le quattro fasce di età diverse: 3-4 anni, 5-8 anni, 9-12 anni e13-18 anni.

Molti di questi laboratori saranno aperti anche agli adulti, in forma di dinamica genitori-figli. Al termine di un turno di laboratorio, chi lo desidera potrà proseguire scegliendo e partecipando ad un altro laboratorio del turno successivo; così si potranno fare diverse esperienze divertenti e stimolanti.

Il programma prevede l”accoglienza dalle ore 9:30 alle 10:00. Successivamente, si svolgeranno il 1° Turno Lab. & Sport dalle ore 10:00 alle 11:30 e poi il 2° Turno Lab. & Sport dalle 12:00 alle 13:30.





Per conoscere il programma della giornata: https://gonzagacampus.it/gonzagacityday2025

“E’ ormai diventata una bella tradizione quella di aprire il Gonzaga alla città in un sabato di aprile/maggio – afferma Vitangelo Denora, direttore generale del Campus – Questo gesto vuole dire un rapporto della scuola con le sfide della città caratterizzato da uno stile di apertura e di servizio. Nell’educazione ne va del nostro futuro, del futuro di Palermo e del futuro del nostro mondo. Che i bambini e i ragazzi si possano incontrare, stare insieme, giocare e divertirsi è per noi il segno di speranza più bello in un contesto che sempre più ci preoccupa. E’ dai più piccoli che nascerà un mondo nuovo”.

