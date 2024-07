Nato da un’emozione profonda, il suono di Alessandra Celletti racchiude le infinite sfumature dell’amore e diventa “Goodbye love”. Disponibile dal 9 agosto su tutti gli store e le piattaforme digitali, fuori il nuovo brano della pianista romana di fama internazionale. Un omaggio alla bellezza e alla fragilità dei sentimenti umani.

Sulla scia dell’ottimo riscontro di “Ultraminimal – Piano essence”, Alessandra Celletti annuncia l’uscita di “Goodbye love”, l’ultimo saluto musicale al padre recentemente scomparso. Il pezzo fluisce improvviso come un acquazzone estivo e si distingue per la sua melodia immediata e la semplicità della progressione armonica, arrivando al cuore.

«“Goodbye love” non è solo una composizione musicale ma l’ultimo saluto a mio padre, che è volato via lo scorso febbraio.» spiega l’artista «Quando mio fratello mi chiese di suonare l’organo della chiesa durante la cerimonia funebre, questa composizione è nata spontaneamente. È un tributo speciale per chi mi ha trasmesso la vita e il grande amore per la musica.»

La copertina è realizzata da un dipinto della madre della musicista, rendendo “Goodbye love” un’opera che riunisce simbolicamente entrambi i genitori nel cuore di Alessandra. La melodia risuona delicatamente e le note finali lasciano un silenzio che evoca il vuoto della perdita, ma anche l’infinita dolcezza di un sentimento eterno.

Disponibile dal 9 agosto su tutti gli store e le piattaforme digitali, è possibile pre-salvare “Goodbye love” di Alessandra Celletti al seguente link: https://distrokid.com/hyperfollow/alessandracelletti1/goodbye-love.

Bio

Pianista di fama internazionale, Alessandra Celletti ha all’attivo una carriera concertistica in Italia, Europa, Africa, India e Stati Uniti. Oltre venti produzioni discografiche e milioni di ascolti su Spotify. Parte da una formazione classica, tuttavia l’attitudine a sperimentare moltiplica le sue esperienze con deviazioni interessanti anche nel campo del rock, dell’avanguardia e dell’elettronica. Tantissime le collaborazioni con artisti italiani, da Gianni Maroccolo a Claudio Rocchi, ai Marlene Kuntz, a Franco Battiato. E non mancano neppure i featuring internazionali, tra cui quello con il mitico Hans Joachim Roedelius, pioniere dell’elettronica tedesca con Brian Eno e i Cluster.

Nella primavera 2024 “il più bel segreto della musica italiana” – com’è stata definita l’artista romana – pubblica “Ultraminimal – Piano essence”. Un viaggio sonoro nell’infinitamente piccolo che continua con “Goodbye love”. Il brano, disponibile dal 9 agosto su tutte le piattaforme digitali, arriva nel cuore dell’estate e vuole essere l’ultimo saluto musicale al padre recentemente scomparso.

lnk.bio/alessandracelletti

