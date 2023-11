Il portacolori Fabio Angelucci (Citroen C3 Rally2), in coppia per la prima volta con Milena Danese, prossimo al debutto nell’atto conclusivo del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, caratterizzato da uno spettacolare tracciato misto terra – asfalto disegnato all’interno dell’autodromo brianzolo

Ennesimo debutto stagionale dall’alto tasso tecnico per Fabio Angelucci. Il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), infatti, per la prima volta in carriera sarà al via del Rally di Monza, duplice appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) e del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), in programma il prossimo fine settimana lungo un selettivo tracciato misto terra-asfalto. Per il pilota romano si prospetterà un impegno all’insegna di conferme e qualche novità: da un lato, il rientro sempre alla guida della Citroen C3 Rally2 gommata Pirelli e curata dalla D-Max Racing per proseguire il percorso di apprendistato intrapreso nel 2023, dall’altro l’assenza sul sedile di destra dell’abituale Max Cambria sostituito per l’occasione dall’altrettanto preparata ed esperta navigatrice Milena Danese.

«Una stagione caratterizzata da esperienze del tutto inedite e di altissimo livello competitivo che chiuderemo in bellezza con la partecipazione alla prestigiosa gara brianzola. Una scelta nata su espressa richiesta del team manager Max Beltrami che ho accolto con favore e ringrazio per l’opportunità» – ha spiegato Angelucci alla vigilia – «Detto questo, non ho mai corso al “Monza” né con Milena e men che meno su fondo sterrato che, tanto per non farci mancare nulla, si alternerà a tratti in asfalto. Sarà una sfida nella sfida, visto anche l’elenco iscritti: di fatto, saranno presenti tutti i big della serie tricolore, ma va bene così».

Grande attesa, dunque, per lo spettacolare evento sportivo monzese che scatterà nella mattinata di venerdì 1 dicembre con lo shakedown, seguito nel pomeriggio dalla disputa delle prime quattro prove speciali. L’indomani, invece, previsto lo start delle sei frazioni cronometrate rimanenti per chiudere con la cerimonia di premiazione sul podio dell’autodromo.

