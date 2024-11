Manca sempre meno all’inizio del “Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo”, l’evento itinerante organizzato dalla Campisi Communication con il patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Sono diverse le tappe e i luoghi in cui si svolgerà la kermesse che ha come focus quello della promozione del territorio e della gente di Mazara del Vallo attraverso il rinomato Gambero Rosso pescato nelle acque del Mediterraneo.

Il gruppo Campisi, dopo aver presentato l’evento all’interno del Mercato Ittico di Milano, si è recato negli scorsi giorni a Roma (vedi foto copertina) dove ha incontrato diversi esponenti del mondo del giornalismo, delle Istituzioni, della cultura, dello spettacolo, per poter illustrare e presentare le attività che verranno svolte nella Capitale. In particolare il Gran Galà del Gambero Rosso nella tappa romana si svolgerà dal 26 al 28 di novembre e tra gli altri eventi vi sarà anche un’importante conferenza alla Camera dei Deputati per promuovere e valorizzare un prodotto, il Gambero Rosso di Mazara, divenuto nel tempo un’eccellenza italiana nel mondo.

Sulle altre tappe e iniziative e per tutti i dettagli, la Campisi Communication, in accordo con l’Assemblea Regionale Siciliana, ha indetto una Conferenza Stampa aperta al pubblico che si svolgerà il prossimo mercoledì 13 novembre 2024 alle ore 10.00 presso la Sala “Pio La Torre” del Palazzo dei Normanni a Palermo. L’evento sarà l’occasione per illustrare, a quanti saranno presenti, il programma dell’intera manifestazione oltre al fatto che sarà un modo per poter interloquire sul tema della pesca insieme alle massime istituzioni regionali ed estere che saranno presenti in sala.

L’invito è quindi rivolto ai colleghi della stampa oltre che a tutti coloro i quali vorranno partecipare.

Per motivi logistici e di sicurezza, per accedere alla conferenza, sarà necessario inviare una mail al seguente indirizzo: organizzazione@galadelgamberorossodimazara.it entro le ore 12.00 di martedì 12 novembre 2024.

Per tutti i dettagli ed aggiornamenti in tempo reale consultare il sito web www.galadelgamberorossodimazara.it

