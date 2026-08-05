MIRABELLA IMBACCARI. Grande bagno di folla a Mirabella Imbaccari che, Sabato 1 e Domenica 2 agosto 2026, ha ospitato la prima edizione di “Terra & Mare”, una manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze gastronomiche del territorio e alla scoperta del valore del pescato locale.

L’evento, finanziato dall’Unione Europea e promosso sia dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che dal Comune di Mirabella Imbaccari, rappresentava un viaggio tra le eccellenze del territorio .

Infatti, l’obiettivo centrale di “Terra & Mare” è stato quello celebrare l’identità siciliana attraverso un connubio unico tra la tradizione culinaria dell’entroterra calatino e le risorse del Mediterraneo.





In particolare, Mirabella Imbaccari mira a consolidare un percorso di promozione enogastronomica in cui i prodotti locali diventano assoluti protagonisti , offrendo ai visitatori un’occasione per riscoprire il legame autentico con la terra e con le antiche gestualità della cucina siciliana.

Peraltro, “Terra & Mare” si è confermato come un progetto di comunità che guarda alle nuove generazioni: grazie all’itinerario La scoperta dei sapori, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, i giovani alunni sono stati guidati verso una scelta alimentare responsabile, comprendendo il valore economico e sociale del consumo consapevole del pesce pescato in Sicilia.

Inoltre, la fortunata manifestazione ha puntato in particolare sulla sensibilizzazione del consumatore, non trascurando la qualità sulla tavola: infatti, l’evento si prefiggeva di guidare il pubblico in un percorso di conoscenza sull’importanza del pesce che arriva sulle nostre tavole. Attraverso gli Itinerari del Gusto e le attività di cooking show, esperti e chef hanno mostrato come valorizzare il pescato siciliano – con un focus specifico sulle specie cosiddette “neglette” o meno note — promuovendo un consumo consapevole, sano e sostenibile .





Per il sindaco del Comune di Mirabella Imbaccari, Giovanni Ferro “con ‘Terra & Mare’ è stato possibile rafforzare ulteriormente l’identità della nostra comunità, creando un ponte solido tra la nostra tradizione agricola e la ricchezza del mare siciliano. Questo evento, vetrina enogastronomica di eccellenza, lo si può considerare un atto di amore verso la nostra terra e una scommessa sul valore dei nostri giovani imprenditori che, con coraggio e innovazione, non lesinano sforzi ed impegno per riportare alla luce le eccellenze del nostro passato in chiave moderna”.

Soddisfatta anche l’Assessora comunale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Simona Fiscella, perché questo evento ha contribuito a “trasformare la consapevolezza alimentare in un volano per il turismo rurale. Sensibilizzare i nostri concittadini e i turisti sulla provenienza e sulla qualità del pescato che arriva sulle nostre tavole significa premiare le buone pratiche di pesca sostenibile e sostenere le filiere locali. E ‘Terra & Mare’ ha offerto a migliaia di visitatori un’esperienza autentica, capace di coniugare il piacere della tavola con il rispetto profondo per la biodiversità e la sostenibilità ambientale che contraddistinguono la nostra Sicilia”.

Marcello Candiano, organizzatore di “Terra & Mare” a fine evento – vista anche la grande partecipazione di persone che si è registrata durante questi due giorni, nella ‘città del tombolo’ mirabellese – ha posto l’accento sulla “partecipazione alle attività che sono state un vero e proprio invito aperto a tutti coloro che desideravano riscoprire il DNA della Sicilia in un contesto conviviale di grande valore culturale”.

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