Grande festa dello Sport domenica 22 settembre 2024 a Canicattini Bagni con il ritorno di Sport City Day 2024, l’appuntamento nazionale di “sportivizzazione e socializzazione” del territorio promosso dalla Fondazione Sport City, di cui è referente territoriale Gianni Melluzzo e partner l’Anci, l’Associazione dei Comuni Italiani, e con la prima “Liberty Granfondo” di mountain bike promossa dall’ASD F.lli Bianca e dai campioni canicattinesi Pierpaolo Ficara della Rolling Bike Racing Team e Michele Gazzara.

Due appuntamenti di Sport per tutti, con festa, musica e stand enogastronomici, presentati da Principe Giank (Giancarlo Cultrera) e curati in sinergia con l’Amministrazione comunale del Sindaco Paolo Amenta, Assessorato allo Sport guidato da Salvatore Di Mauro, che trasformeranno anche per il 2024 il centro storico della città, Piazza XX Settembre, in una vera e propria palestra a cielo aperto, proiettando Canicattini Bagni tra le 160 città del benessere in Italia.

Si inizia sabato pomeriggio 21 settembre, alle ore 16:00, in Piazza XX Settembre con la “Liberty Baby” dedicata ai più piccoli e la presentazione alle ore 18:00 nel salone di Palazzo Messina Carpinteri della prima “Liberty Granfondo” MTB promossa dall’ASD F.lli Bianca e dai campioni di casa Pierpaolo Ficara e Michele Gazzara, con la presenza speciale di un pluricampione del ciclismo professionistico agonistico su strada e su pista degli anni ’70 e ’80, Simone Fraccaro, vincitore di due tappe del Giro d’Italia, già gregario di campioni come Francesco Moser e fondatore della GSG Sport Wear, azienda di produzione di abbigliamento tecnico per il ciclismo che mette in palio la maglia de-dicata per i primi di ogni categoria.

Domenica 22 settembre alle ore 9:00 partenza da Piazza XX Settembre della prima “Liberty Gran-fondo” di mountain bike (E-Bike – Granfondo ed Escursionisti) con la partecipazione delle più prestigiose squadre nazionali e regionali, tra queste al gran completo la Rolling Bike con Vincenzo Sait-ta, Emanuele Spica e lo stesso Pierpaolo Ficara e il catanese Andrea Privitera della Special Bikers Team.

Un percorso immerso nella natura di 40 KM +1100 DSL che si snoda sugli Iblei nei dintorni del territorio di Canicattini Bagni.

La gara è aperta alle categorie agonistiche Juniores, Under 23 ed Élite, maschili e femminili, e alle categorie amatoriali federali e ai tesserati EPS, nonché anche alle Categorie E-Bike con un ID dedicato. Inoltre, è previsto un percorso escursionistico aperto anche ai tesserati FCI delle categorie Esordienti-Allievi 20 km +400 DLS.

Un modo per promuovere la mobilità sostenibile e l’amore per lo Sport, in questo caso per le due ruote, e nel contempo conoscere le bellezze naturali e architettoniche del territorio canicattinese e degli Iblei. Nel pomeriggio, con inizio alle ore 17:00, il centro storico di Canicattini Bagni diventa, grazie anche al lavoro dell’Ufficio comunale allo Sport diretto da Paola Cappè, una grande palestra a cielo aperto ospitando, per il secondo anno, l’appuntamento nazionale Sport City Day 2024, la manifestazione di “sportivizzazione e socializzazione” del territorio promossa dalla Fondazione Sport City, sempre in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con importanti testimonial sportivi di caratura nazionale e internazionale.

Protagoniste saranno ancora una volta le tante realtà associative canicattinesi che si occupano delle varie discipline sportive, educando, formando, socializzando e, soprattutto, avvicinando, ad iniziare dai più piccoli, i cittadini al benessere psico-fisico di cui è portatore lo Sport.

Tra le Società, i Gruppi e le discipline presenti, insieme a tanti atleti di tutte le età, alle famiglie e a tanti cittadini, per vivere insieme una giornata dedicata allo Sport: Pattinaggio – Dama – Canicattini Calcio – Tennis Club – Pickleball – Palestra Street Academy – Asci Pallavolo – Canicattinese Calcio – I Monasteri Golf – Asd Canicattini Tennis Tavolo.

«Come già lo scorso anno sarà una grande festa del benessere, della mobilità sostenibile e dei sani valori sociali che lo Sport insegna e promuove – hanno sottolineato il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Salvatore Di Mauro -. Una festa che quest’anno si arricchisce di un altro grande appuntamento nazionale che è la “Liberty Granfondo” di mountain bike grazie all’impegno e alla sinergia con l’Asd F.lli Bianca e un campione di ciclismo internazionale come il nostro Pierpaolo Ficara. Un momento che coniuga Sport, natura e conoscenza delle bellezze paesaggistiche, culturale ed architettoniche della nostra Canicattini Bagni e degli Iblei. Lo Sport è vita, è educazione al rispetto delle regole e degli altri, un’ottima palestra formativa per i nostri ragazzi che come Amministrazione alimentiamo e sosteniamo mettendo, altresì, gratuitamente, a disposizioni dei gruppi e delle associazioni sportive gli impianti della città sempre più efficienti e innovativi, e da poco più di un anno anche uno nuovo stadio con erba sintetica, spogliatoi e servizi nuovi, con una tribuna sistemata, che abbiamo intitolato ad un grande sportivo canicattinese, Massimo Ficara, che ha dato tanto allo Sport, al calcio, e che purtroppo ci ha lasciati prematuramente. Due appuntamenti sportivi che proiettano ancora Canicattini Bagni nel grande palcoscenico nazionale delle 160 città del benessere in Italia. Un ringraziamento a quanti hanno reso tutto ciò possibile».

