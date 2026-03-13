La prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo ha incontrato la comunità del quartiere Danisinni, che ha risposto con 457 prestazioni complessive in una giornata che ha trasformato lo spazio antistante la chiesa Sant’Agnese, in un punto di riferimento per screening, controlli sanitari e informazione sulla salute.

Dalle 10 alle 16 camper e ambulatori mobili dell’Azienda sanitaria hanno offerto gratuitamente numerosi servizi sanitari con accesso diretto e senza prenotazione, consentendo a centinaia di cittadini di aderire ai principali programmi di prevenzione.





L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la parrocchia Sant’Agnese del quartiere guidata da Fra’ Mauro Billetta, da anni punto di riferimento per la comunità di Danisinni, e con il contributo del volontariato civico e associativo: il Rotary Club Palermo, la I Circoscrizione del Lions Club 108YB Sicilia e l’Associazione Serena.

Il bilancio della giornata conferma la forte partecipazione dei cittadini. Sono stati effettuati 46 esami di screening oncologici e 19 test per le malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, sifilide ed epatite C). Particolarmente significativa la partecipazione alle attività di prevenzione cardiovascolare con 90 controlli effettuati, mentre 36 cittadini si sono sottoposti allo screening del diabete e 24 persone hanno effettuato vaccinazioni.





Ampia anche la partecipazione delle famiglie con 52 screening pediatrici visivi e logopedici rivolti ai bambini tra i 3 e gli 8 anni. Nel corso della giornata sono state inoltre effettuate 16 consulenze psicologiche con orientamento ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale.

Numerosi cittadini hanno usufruito dei servizi informativi: 47 accessi allo sportello amministrativo e 15 allo sportello del PNES – Programma Nazionale di Equità nella Salute, dedicato ai cittadini più fragili.

Grande adesione anche alle attività dedicate alla salute animale: 112 interventi tra prevenzione del randagismo e screening per Leishmaniosi ed Ehrlichiosi sui cani, effettuati con il supporto dei veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

Dopo Piazza Danisinni, i camper dell’Open day dell’Asp faranno tappa martedì prossimo, 17 marzo a Geraci Siculo e giovedì 19 a Ciminna.

