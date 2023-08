‘Sold-out’ ieri per la prima giornata della fiera enogastronomica “I Sapori di Grani Antichi”, organizzata dall’Associazione “Terra dei Sapori – Calatafimi Segesta” con il supporto della Peralta Production, e il patrocinio del Comune di Calatafimi-Segesta, dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dell’ARS. L’evento ha registrato una grandissima partecipazione di pubblico, che ha assistito, sin dall’inaugurazione e il taglio del nastro, al ricco programma della serata, tra degustazioni di prodotti tipici – busiate, salsiccia, dolci di ricotta, vini pregiati, ecc… – e intrattenimento, con l’esibizione di una scuola di ballo, musica, e il cabaret di Alessandro Gandolfo, che ha divertito tutti i presenti.

Nell’ambito della manifestazione, che si svolge in piazza Nicolò Mazzara, e che ha l’obiettivo di far incontrare il pubblico con i produttori locali e i loro prodotti a Km 0, puntando i riflettori sulla “Sagra della Pasta di Grani Antichi Siciliani”, si è svolta anche la 1^ edizione del Premio 91013 – Eccellenze di Calatafimi-Segesta: premiati sul palco il 6° Reggimento dei Bersaglieri, e l’Aeroporto ‘Vincenzo Florio’ di Trapani-Marsala. A ritirare il premio sono stati, rispettivamente, il Ten. Colonnello Nicolò Bannino, e il presidente dell’Airgest Salvatore Ombra. Sul palco, nel corso della serata, sia per le premiazioni che per i momenti dedicati al territorio, anche il sindaco, Francesco Gruppuso, il vice sindaco, Paolo Fascella, la presidente del Consiglio Comunale, Patrizia Parisi, e l’On. Stefano Pellegrino.

Ad aprire la serata, con Filippo Peralta, della Peralta Production, è stato Andrea Doria, vice presidente dell’Associazione “Terra dei Sapori – Calatafimi Segesta”, che da giovane impegnato nel rilancio e nella valorizzazione dei prodotti tipici e dei grani antichi, in modo particolare, ha lanciato un forte messaggio di tutela della biodiversità e della valorizzazione del territorio con le sue eccellenze. Spazio anche per un talk di cui è stata protagonista Acli Terra, l’organizzazione che riconosce nell’imprenditore agricolo, nella famiglia e nell’associazionismo rurale i protagonisti della crescita culturale, sociale e politica del comparto agricolo nel suo complesso. Sul palco Nicola Tavoletta, presidente nazionale ACLI TERRA, Giuseppe Peralta, vice presidente Nazionale e Francesco Basiricò, presidente provinciale ACLI TERRA. Domani, domenica 13 agosto, il Premio ‘91013’ verrà assegnato a chi, nei vari ambiti, si è distinto per meriti, tra i cittadini del territorio. Ogni sera l’evento prende il via alle ore 19. L’ingresso è gratuito.