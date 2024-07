Grande successo per la prima serata di “Ammàri Music Fest 2024” ieri sera, con una straordinaria partecipazione di pubblico e la conseguente piena soddisfazione della proprietà di Cantine Baglio Oro. Standing ovation. Per l’esibizione del duo formato da Gino De Vita, alla chitarra, e Fausto Beccalossi, al bandoneón, in TANGAMENTE, un omaggio al tango argentino con un repertorio che spaziava dai classici di Astor Piazzolla e Carlos Gardel a composizioni originali. Un evento realizzato con la direzione artistica di Filippo Peralta che coinvolge musicisti di altissimo profilo e che si terrà ogni domenica fino al 25 agosto in un’atmosfera suggestiva e raffinata, in cui gli spettatori possono godere di spettacoli musicali di alto livello, immersi nella bellezza dei vigneti e della Cantina Baglio Oro. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 4 agosto con lo spettacolo VIVACIDADE DUO, con Pietro Adragna, alla fisarmonica, e Giuseppe Sinacori, alla chitarra Un concerto in cui il brio e la vivacità della musica sudamericana si mescolano con le sonorità mediterranee per dar vita a un inedito sodalizio artistico. Il virtuosismo della fisarmonica di Pietro Adragna e la carica espressiva della chitarra di Giuseppe Sinacori si fondono nel loro ultimo progetto «Vivacidade Duo», una proposta concertistica nuova e originale che gli artisti hanno portato sui palcoscenici di tutto il mondo, assieme alla passione per la musica e al loro talento unico nutrito anche di esperienze musicali individuali.

Pietro Adragna Docente di fisarmonica presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, è stato proclamato quattro volte campione del mondo di fisarmonica. Ha suonato in tutta Europa, USA e Asia nelle sale più prestigiose. Dal 2016 è il direttore artistico del World Accordion Festival, il Festival Mondiale della Fisarmonica da lui stesso ideato e realizzato in Sicilia.

Giuseppe Sinacori, dopo essersi diplomato con lode presso il conservatorio di Trapani ha intrapreso un’attività concertistica che ha toccato 4 continenti: Europa, Africa, Asia ed America. Proprio in America ha tenuto una tournée che si è conclusa nella prestigiosa Carnegie Hall di New York.

I biglietti per i concerti dell’AMMÁRI MUSIC FEST 2024 sono in prevendita al seguente link: https://www.tickettando.it/Concerti e presso Viaggi Smile, in via dei Mille a Marsala.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente le Cantine Baglio Oro: sito web: bagliooro.it

