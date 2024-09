Un successo di pubblico paragonabile al capodanno catanese quello che si è registrato sabato sera alla villa Bellini di Catania per il Tributo a Franco Battiato, organizzato dalla Bm Produzioni Musicali di Antonella Michieli con la collaborazione dall’assessorato sport, turismo e spettacolo della Regione Siciliana. Più di 8 mila i presenti che hanno affollato gli spazi della villa Bellini già dalle prime ore della sera per applaudire i cinque grandi artisti che si sono a rotazione alternati sul palco, magistralmente guidati da un’elegante Serena Auteri, che con la sua garbata conduzione ha indirizzato gli artisti chiamati ad omaggiare il più grande maestro siciliano di tutti i tempi. Cinque i cantanti che si sono esibiti sul palco allestito alla Villa Bellini, che ha fatto registrare il tutto esaurito, e che hanno ricevuto scroscianti applausi dal pubblico che ha mostrato di apprezzare moltissimo la scelta degli artisti presenti. Ad aprire la serata è stata un’intensa Chiara Galiazzo, che con la sua voce raffinata ed elegante ha omaggiato il maestro Battiato proponendo cinque pezzi tra cui ‘voglio vederti danzare’. Gli irriverenti Colapesce e Dimartino hanno coinvolto il pubblico con tre brani, particolarmente apprezzata la loro versione di ‘sentimento nuevo’. Poi è stato il turno di un caloroso Raphael Gualazzi che con il suo inseparabile pianoforte ha deciso di cantare ben 5 brani in onore di Franco Battiato. Il pubblico è letteralmente impazzito per la sua versione di ‘centro di gravità permanente”. Infine a chiudere la serata è stata un’emozionate Arisa. Anche lei ha scelto di cantare 5 tra le più famose canzoni del cantautore, regista, compositore, scrittore e pittore di Ionia, capace con la sua originalità di toccare le corde di tante generazioni e segnare per sempre la musica italiana. Arisa che ha coinvolto gli ottomila presenti, facendo cantare tutto il pubblico si è esibita sulle note di ‘e ti vengo a cercare’, ‘bandiera bianca’, ‘la cura’, ‘segnali di vita’ ed, infine, ‘cuccuruccucu’, che i presenti hanno cantato insieme all’artista genovese per tutti i quattro minuti e trenta della durata del brano. Grande musica dal vivo con le voci incredibili di giovani artisti protagonisti della musica italiana, che sono stati diretti sul palco dal maestro Daniele Zappalà, già noto per avere al suo attivo altri grandi eventi celebrativi con artisti internazionali. Il maestro Zappalà ha guidato un’orchestra di 30 elementi. Il concerto è stato un vero e proprio evento che ha ripercorso tutti i più grandi successi del maestro Franco Brattiato, dinnanzi ad un pubblico arrivato da tutta la Sicilia. Una serata indimenticabile che resterà indelebile nella memoria degli amanti della musica di qualità. Le foto sono di Francesco Ceraldi.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.