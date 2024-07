Un altro importante riconoscimento per Granofino, ristorante e pizzeria ad Agrigento, che quest’anno è entrato a far parte della prestigiosissima guida 50 Top Pizza – Pizzerie Eccellenti che raccoglie le migliori pizzerie in Italia selezionate regione per regione e che in Sicilia è rappresentata da pochissimi locali.

Un riconoscimento che arriva ad un anno esatto dalla conquista del premio “Migliori Pizzerie di Sicilia” che ha visto trionfare il locale del food maker Mario Ciulla, patron di Granofino, oggi una delle più importanti realtà gastronomiche ad Agrigento.

Il locale, pizzeria, hamburgheria – si legge nella guida 50 Top Pizza – e ristorante di carne, si trova nel Villaggio Mosè, all’ingresso di Agrigento. Qui Mario Ciulla propone una pizza contemporanea con 4 giorni di maturazione e 2 di lievitazione a partire da un lievito sviluppato con l’utilizzo di zuccheri derivati dalla mela e dall’uva passa. Idratazione all’80%, cottura nel forno elettrico e interessante la scelta dei prodotti utilizzati, ottimo l’impasto. Da provare, oltre alla classica margherita con pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana e parmigiano reggiano 36 mesi, la divertentissima (e buona) würstel & patatine e la siciliana con sugo di finocchietto selvatico, sarde, mollica atturrata e caciocavallo.

“Essere stati inseriti nella prestigiosissima guida di 50 Top Pizza è per noi di Granofino motivo di grande orgoglio e immensa soddisfazione. Questo riconoscimento, inoltre, insieme a quello dello scorso anno del premio “Migliori Pizzerie di Sicilia”, ci fa capire che stiamo facendo un giusto percorso incentrato su qualità, professionalità ed efficienza. Ingresso in guida che ci permette di entrare a far parte dell’elite delle migliori pizzerie in Italia. Un successo che voglio condividere con tutto il mio staff senza il quale tutto ciò non poteva essere realizzato.”





