Palermo. “Esprimiamo solidarietà al giovane lavoratore rimasto ferito dopo la caduta da un ponteggio durante i lavori di ristrutturazione del tetto della scuola a Godrano. Un altro grave incidente ci ricorda con forza che la sicurezza nei cantieri resta ancora troppo fragile e che non è più possibile accettare che si continui a rischiare la vita sul lavoro”. Lo afferma la segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti, che aggiunge: “Chiediamo subito l’immediata verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere e l’accertamento di eventuali responsabilità. Servono controlli seri, prevenzione concreta e maggiore attenzione in ogni luogo di lavoro. Questo sindacato resterà vicino al lavoratore e alla sua famiglia e vigilerà sempre per garantire responsabilità e prevenzione”.





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