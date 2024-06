Una serata a tutto rock di qualità, con la band che più di tutte sa esaltare il genere più popolare e bello della musica in tutto il mondo.

I Gravità zero suonano l’8 giugno nel baglio esterno del Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20 con ingresso a pagamento e si potrà scegliere tra la formula apericena o il menù pizza (antipasto, pizza, dessert e drink) solo su prenotazione. Ingresso solo concerto con consumazione dopo le 22 senza prenotazione.

Alle 22 saliranno sul palco esterno i Gravità zero, che faranno attraversare un percorso musicale rock che parte dai Doors e arriva ai Bruno Mars, passando per i Depeche mode gli Stereophonics e gli U2.

Seguirò la serata discodance con dj Silvio Randazzo e il suo progetto MtM.

Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.

Luogo: Dorian, via Rosario Gerbasi, 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/06/2024

Data Fine: 08/06/2024

Ora: 20:00

Artista: Gravità Zero

Prezzo: 25.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.