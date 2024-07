Prenderanno il via oggi, lunedì 29 luglio 2024, i lavori di rifacimento dell’immobile “ex Motel Agip”, rilevato dal Gruppo Bulgarella lo scorso anno. L’albergo, struttura storica di Palermo e punto di incontro per intere generazioni, sarà sottoposto ad una totale ristrutturazione al seguito della quale cambierà nome.

“Il progetto, che riguarda sette piani fuori terra per complessive 120 camere, ristorante, bar, cucina e tre sale conferenze, oltre a locali tecnici e magazzini – annuncia Ray Lo Faso, Direttore Generale del Gruppo dal 2017 e con 25 anni di esperienza nel settore hospitality – trasformerà l’hotel in un moderno ed efficiente 4 stelle con un’anima green e riporterà chiari riferimenti alla storia, ai monumenti e ai colori della città. Riaprirà nel 2025 e il nostro obiettivo è quello di raggiungere 60.000 presenze annuali”.

La sua posizione è strategica, facile da raggiungere e l’ingresso alla struttura sarà agevolato dal parcheggio privato e dall’accesso esclusivo all’albergo.

“Il nostro Gruppo ha un modello di sviluppo chiaro – spiega Lo Faso -: acquisiamo immobili unici nel loro genere come palazzi d’epoca o monumentali e li trasformiamo in strutture ricettive di pregio puntando sul recupero e sul prestigio della location, cercando così di regalare all’ospite un’esperienza carica di atmosfera e autenticità. Il Presidente Andrea Bulgarella è stato un pioniere nel processo di riconversione e con la sua filosofia di business ha portato il Gruppo ad essere oggi leader nazionale”.

Relativamente ai recuperi alberghieri, ben 16 dei 31 alberghi posseduti dal Gruppo Bulgarella in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria) per un totale di 2450 camere sono beni vincolati dalla Soprintendenza. L’attenzione è ora concentrata sulla riqualificazione di due importanti strutture acquisite recentemente, oltre all’ex Motel Agip, c’è la Colonia Olivetti di Marinella di Sarzana, che sarà trasformata in un resort di lusso. In fase di restyling anche l’Hotel Bristol di Viareggio. Tra gli alberghi di proprietà del Gruppo si segnalano, per posizione e design, strutture come I Monasteri Golf Resort & Spa di Siracusa, la Tonnara di Bonagia Resort di Valderice, Palazzo Platamone a Trapani e il Grand Hotel Misurina nelle Dolomiti.

Tornando all’acquisizione palermitana, il Direttore Generale dichiara: “Rispetto ad altre nostre strutture di proprietà, l’ex Motel Agip possiede caratteristiche più commerciali, ma siamo stati attirati da quello che l’immobile ha rappresentato nei decenni per la città e soprattutto dalla ritrovata effervescenza di Palermo. Sono convinto – prosegue il manager – che la città stia vivendo un nuovo risveglio da un punto di vista turistico, ma che molto ci sia ancora da fare per crescere. Tempo fa mi chiesero un parere su un noto spot pubblicitario in cui un’auto di Formula Uno sfrecciava per le vie palermitane – in quel contesto bellissime e ordinatissime – dal centro a Mondello ed io commentai che, da palermitano quale sono, mi augurerei che lo spot diventasse presto realtà. Il turismo e il mondo dell’ospitalità rispondono a regole semplici, ma rigorose. E’ come quando si accoglie un ospite in casa – esemplifica il manager – e bisogna presentarsi al meglio, lustrando il servizio buono e tenendo tutto pulito e in ordine. Da questo punto di vista Palermo ha margini enormi di crescita. I luoghi turistici della città e i percorsi per raggiungerli dovrebbero essere curati in modo maniacale, dall’aspetto della pulizia a quello degli arredi urbani e occorrerebbe garantire servizi di trasporto efficienti. Se la città e la sua amministrazione sapranno fare questo salto in avanti, i benefici dal punto di vista delle presenze turistiche e dell’indotto economico saranno immediati”.

Il Gruppo Bulgarella Holding ha cento anni di storia e radici nel mondo delle costruzioni, ma è a partire dalla metà degli anni Settanta che l’attività si concentra sul settore hospitality con i primi investimenti rivolti ad alberghi sul mare a Trapani, in Sicilia. Per il 2024 punta a crescere cercando di mantenere un livello di qualità medio-alto, senza rinunciare alla propria identità.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.