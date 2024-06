“Guarda che Luna” venerdì 14 giugno, dalle ore 19 alle 22 in piazza Lucia Mangano, osservazioni astronomiche al telescopio.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di San Giovanni La Punta, è curata dall’Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica “ASCD CEPES”.

Sarà presente anche l’Associazione “Ibiscus ETS” che si occupa dell’assistenza alle famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria oncologica del Policlinico universitario di Catania.

“E’ sempre un piacere ospitare sul nostro territorio eventi culturali e scientifici- dichiara il sindaco Antonino Bellia- per un arricchimento della nostra conoscenza oltre alla possibilità come in questo caso di poter ammirare stelle e pianeti”.





