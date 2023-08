Catania, 9.08.2023 – Questa mattina il Direttore marittimo della Sicilia orientale ha ricevuto negli uffici della Capitaneria di porto di Catania, i giovani Ufficiali del Corpo delle CC.PP., frequentatori del Tirocinio Avanzato di Manovra (TAM) presso il Centro di Formazione VTMIS (Vessel Traffic Management Information System) ed Attività Operative di Messina, specializzato per l’addestramento del personale Guardia Costiera ai compiti di salvaguardia della vita umana in mare e al monitoraggio e controllo del traffico mercantile.

Il TAM prevede che gli Ufficiali della Guardia costiera, idonei all’imbarco, concluso l’iter formativo del 5° anno in Accademia Navale di Livorno vengano avviati in “Temporaneo Imbarco” sulle varie Unità Navali maggiori del Corpo delle Capitanerie di porto, affinché acquisiscano le conoscenze tecniche delle Navi, capacità di manovra e il significato di far parte di un equipaggio.

Gli Ufficiali al termine dell’iter formativo in Accademia conseguono la Laurea “Magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione del Mare”.

Il Tirocinio ha una durata di circa 12 settimane, oltre a 2 settimane in cui i predetti Ufficiali andranno a Taranto per la frequenza di corsi di “Difesa Passiva” presso Il Centro Addestramento Aeronavale della Marina Militare.

Nel periodo di formazione specialistica, i giovani Ufficiali della Guardia costiera avranno modo di arricchire il proprio bagaglio professionale, da spendere nel prossimo futuro impego operativo al servizio dell’intera collettività e di tuti i fruitori del bene mare, partecipando attivamente alle operazioni che vedranno coinvolte le Unità Navali maggiori del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Nell’occasione, l’Ammiraglio Comandante della Capitaneria di porto etnea ha anche incontrato alcuni Aspiranti Guardia Marina, che hanno da poco concluso il 3°anno accademico e che sono stati destinati temporaneamente presso la 6^ Squadriglia Guardia costiera di Messina, per lo svolgimento del Tirocinio Navale Estivo di Manovra, che li vedrà impegnati con l’imbarco sulle unità Classe 200 oltre che un breve imbarco sulle UU.NN. maggiori (Dattilo o Diciotti).

