Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha ricevuto al Palazzo di città il capitano Valerio Zuppello, che lascia il comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Riposto, dopo tre anni di servizio, per un nuovo incarico al Nucleo di polizia economico finanziaria di Udine, e il suo successore, capitano Mattia Concas, trentenne di origine sarda, proveniente dal gruppo di Trapani, dove ha ricoperto l’incarico di comandante del nucleo operativo. Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha voluto salutare il capitano Zuppello con parole di riconoscenza per l’impegno dimostrato negli anni trascorsi a Riposto, donandogli un manufatto artigianale in ceramica raffigurante la città, simbolo del legame costruito con il territorio. Al capitano Concas è stato invece rivolto un benvenuto caloroso, accompagnato da un dono simbolico: due bottiglie di vino del territorio, segno di accoglienza e augurio per il nuovo incarico.





“È stato un momento di gratitudine e continuità istituzionale – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – Al capitano Zuppello va il mio personale ringraziamento per il servizio svolto con dedizione e professionalità in questi tre anni, durante i quali ha guidato attività complesse di controllo e contrasto all’illegalità. Al nuovo comandante, capitano Concas, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà portare avanti con competenza e determinazione l’attività della Guardia di Finanza a tutela della legalità e del bene comune”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

