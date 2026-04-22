Un viaggio musicale travolgente tra le hit iconiche degli anni 2000: Haiducii, indimenticabile voce del successo internazionale Dragostea Din Tei, torna protagonista con il suo attesissimo Summer Tour 2026, uno degli eventi più attesi tra i concerti dance estate 2026 in Italia ed Europa. L’artista darà il via alla tournée il 1° maggio 2026 a Priolo Gargallo (Siracusa), in occasione del Mania The Hits Festival 2026, uno dei principali festival dedicati alla musica anni ’90 e 2000, inaugurando una stagione live esplosiva, coinvolgente e ricca di appuntamenti imperdibili.

Il Mania The Hits Festival 2026 vedrà sul palco un cast d’eccezione con alcune delle più grandi icone della musica dance e pop: Roby Giordana e Gloria Gallo da Radio 105, Emanuele Caponetto, Brothers 10 100 1000, Neja, Haiducii, Carolina Marquez e Roby Rossini.





Solo hit leggendarie, energia pura e performance travolgenti che faranno cantare il pubblico dall’inizio alla fine. Non sarà solo un concerto, ma un’esperienza totale, un viaggio tra nostalgia e adrenalina, tra ricordi indimenticabili e nuove emozioni.

Il pubblico sarà invitato a immergersi completamente nell’atmosfera con un dress code anni ’90, perché più si è iconici, meglio è: un vero tuffo nel decennio più leggendario della musica dance.

Tra le tappe già confermate del tour estivo della cantante romena naturalizzata italiana Paula Mitrache spiccano alcune delle location più iconiche della nightlife italiana, come il Praja di Gallipoli e il Pacifico Club di Soverato, punti di riferimento per gli eventi musicali estivi e i concerti dance in Italia, pronti a ospitare show carichi di energia e coinvolgimento.





Il Summer Tour 2026 di Haiducii si distinguerà per una scaletta completamente rinnovata e pensata anche per intercettare un pubblico sempre più ampio: un mix irresistibile che attraversa i grandi successi dei primi anni 2000 fino alle canzoni più amate, mantenendo intatta l’inconfondibile carica che da sempre caratterizza le performance dell’artista.

Particolarmente significativo è il legame profondo tra Romania e Italia che accompagna da sempre il percorso artistico di Haiducii. Lo scorso 30 marzo 2026, l’artista ha ricevuto un’importante onorificenza per la promozione e la preservazione dell’identità, dei valori e della cultura romena in Italia, oltre che per la sua rilevante attività professionale. Un riconoscimento che rafforza il suo ruolo di ambasciatrice culturale e rende ancora più simbolica la chiusura del tour nella capitale romena.





“Questo tour sarà ancora più intenso e coinvolgente – anticipa l’artista di Boom Boom e Respira – porteremo sul palco tutta l’energia di un’epoca che ha fatto la storia della musica dance, ma con uno sguardo nuovo, capace di emozionare anche le nuove generazioni.”

La tournée si concluderà il 28 novembre 2026 a Bucarest (Romania), in una serata evento che celebrerà il legame dell’artista con il suo pubblico internazionale. Con milioni di fan in tutto il mondo e un repertorio che continua a far ballare intere generazioni, Haiducii si conferma una delle icone più popolari e amate della scena dance europea e tra le protagoniste dei concerti anni 2000 più richiesti.

Luogo: San Foca, PRIOLO GARGALLO, SIRACUSA, SICILIA

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