Doppio appuntamento il 27 dicembre 2024 per la band catanese HELEN BURNS: presentazione dal vivo del primo album “The Rain Caller” presso il Teatro Coppola (ex “Teatro Comunale”), primo teatro comunale di Catania, in via del Vecchio Bastione ed uscita del video ufficiale del singolo “Mina”, estratto dall’album “The Rain Caller”, distribuito e promosso da Alka Record Label, registrato e prodotto presso il Buddy Sound Studio di Catania da Antonio Spina.

Inizio concerto ore 21.00. Set di apertura a cura di KWW e Diebonsai, crew hip hop old school di Catania

Così la band siciliana presenta il videoclip: “Mina” è un vero e proprio grido di richiamo al bisogno di stare da soli. Una solitudine che non è interpretata con tristezza, ma con positività, e che racchiude la forza dell’indipendenza e dell’autonomia, senza negare l’importanza del lavoro di squadra o dell’unità. Mina parla della capacità di saper stare soli, ma anche della consapevolezza che a volte stare da soli è un bisogno costruttivo che aiuta a scoprirsi e conoscersi meglio, e spesso molti se ne privano, o se lo vivono male.

Il video rappresenta questo pensiero tramite le immagini e la fotografia che abbiamo immaginato, in una location scelta appositamente: un vecchio centro sportivo abbandonato, dove ogni membro della band, rispettivamente, appare nel suo spazio di “allenamento” personale senza mai essere in compagnia di qualcun altro, mentre la canzone accompagna l’allenamento di un giocatore da baseball, che, in maniera insolita, si allena da solo. Il video è chiaramente una interpretazione convertita in immagini, e le immagini sono il simbolo di ciò che intendiamo, anche a livello meramente estetico. Non c’è una storia dietro.

Ciò che vogliamo trasmettere con questo video è che bisogna affrontare se stessi e conviverci. Saper vivere con se stessi non prevede l’assenza degli altri, ma evita la dipendenza dagli altri, che invece distrugge l’anima. Essere da soli ma essere insieme. Amare se per amare anche gli altri.

— BIOGRAFIA —

Proveniente dalla Sicilia, Helen Burns è un progetto post-punk con influenze alternative e stoner, caratterizzato da un suono caldo, scuro ma tagliente, a volte bagnato e malinconico, a volte secco, incandescente, come le fiamme, e come la Sicilia stessa.

La band compone e lavora all’interno di una casa in campagna, in un paesino della provincia di Catania, dove si vive, si suona e si scrive rigorosamente insieme. Ancora prima di essere una band, Helen Burns è una famiglia. Il legame e il rapporto che li unisce sono ciò che spinge gli Helen a fare musica e a condividere quei valori e quei sentimenti per cui scrivere diventa necessario, e che li ha portati a comporre il loro primo album: The Rain Caller, un album che tramite la violenza e la malinconia della pioggia, racconta di emozioni personali e altrui.

Dopo un primo tour in Italia, varie date nel territorio siciliano, tra cui il concerto insieme a Nile Marr, e l’uscita dei primi singoli, esce in CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali, il 15 novembre 2024, “The Rain Caller” il primo album, distribuito e promosso da Alka Record Label, registrato e prodotto presso il Buddy Sound Studio di Catania da Antonio Spina.

Helen Burns sono: Edoardo Buccheri – basso e cori, Domenico Failla – voce, Sebastiano Musco – chitarra e cori, Walter Leotta – chitarra e cori

Crediti: Video creato da Film Can Movies. Scritto e diretto da Helen Burns e Film Can Movies. Video Editor: Leonardo Recupero. Direttore creativo: Edoardo Buccheri. Grafica locandina a cura di Samuele La Monaca.





Link:

Instagram: www.instagram.com/helenburnsofficial

Facebook: www.facebook.com/HelenBurnsOfficial

YouTube: www.youtube.com/@helenburnsofficial095

Spotify: https://open.spotify.com/artist/01b5uTC9W6sDNVjsRaR2oQ

Luogo: Teatro Coppola, Via del Vecchio Bastione, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa.