Prosegue con entusiasmo e partecipazione il progetto “Holy Bible Festival”, l’iniziativa educativa e culturale promossa dalla Diocesi di Acireale, in collaborazione con l’IIS “Leonardo” di Giarre, rivolta agli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico, del Liceo Linguistico e dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura.

Il progetto, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, si propone di valorizzare il dialogo tra i saperi, promuovere nuove competenze e favorire la socializzazione e la cittadinanza attiva, attraverso la scoperta del patrimonio culturale, artistico e spirituale legato alla Bibbia.





Nella giornata di oggi, circa 140 studenti, accompagnati da 7 docenti, sono stati protagonisti di un’intensa mattinata di attività e condivisione, pensata per approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura, attraverso modalità partecipative e coinvolgenti.

La giornata si è aperta con l’incontro con padre Carmelo Raspa, che ha offerto agli studenti un’importante occasione di ascolto e riflessione. A seguire, i ragazzi, suddivisi in gruppi, hanno avuto la possibilità di visitare la Casa dell’Ascolto, vivendo un’esperienza di conoscenza e approfondimento.

Momento particolarmente coinvolgente è stata la gara a squadre sui contenuti della Bibbia, un’attività ludico-educativa che ha messo alla prova le conoscenze acquisite, stimolando la collaborazione, lo spirito di gruppo e la partecipazione. Dopo una pausa dedicata alla socializzazione, si è svolta la proclamazione della squadra vincitrice, concludendo la mattinata tra entusiasmo e condivisione.





Il percorso laboratoriale del progetto si articola in sei ambiti tematici – Bibbia e musica, arte, letteratura, filosofia, scienze e danza – attraverso i quali gli studenti sono chiamati a esplorare le molteplici connessioni tra il testo biblico e i diversi linguaggi della cultura, della conoscenza e della creatività.

«La scuola ha il compito di offrire agli studenti occasioni di crescita che vadano oltre l’acquisizione delle conoscenze disciplinari e sappiano aprire nuove prospettive di dialogo, confronto e partecipazione. L’Holy Bible Festival rappresenta un’importante opportunità per educare i nostri ragazzi alla curiosità, alla capacità di leggere la realtà attraverso linguaggi e saperi differenti e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Siamo particolarmente soddisfatti della partecipazione dei nostri studenti, che stanno vivendo questa esperienza da protagonisti, mettendo in campo creatività, competenze e spirito di collaborazione. Ringrazio la Diocesi di Acireale per questa significativa collaborazione e tutti i docenti e quanti stanno contribuendo alla realizzazione del progetto», dichiara la dirigente scolastica dell’IIS “Leonardo” di Giarre, Tiziana D’Anna.





Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre, dalle 9 alle 13, quando gli studenti incontreranno il Vescovo, mons. Antonino Raspanti, nell’aula magna dell’istituto giarrese, durante un talk, condotto da Marta Ferrantelli e moderato da padre Carmelo Raspa. Tre gli esperti biblici presenti: mons. Antonino Raspanti, accanto a mons. Giuseppe Schillaci e don Adriano Minardo. Per l’occasione, gli studenti presenteranno un’anteprima dei lavori e dei prodotti conclusivi, realizzati nell’ambito dei vari laboratori.

L’Holy Bible Festival si conferma così un’esperienza formativa che va oltre la dimensione scolastica, offrendo ai giovani l’opportunità di riscoprire la Bibbia come patrimonio culturale condiviso e fonte di ispirazione per il dialogo tra discipline, generazioni e sensibilità diverse.

Un percorso che mette al centro i giovani, valorizza le loro capacità e li invita a diventare protagonisti consapevoli della vita culturale e sociale del territorio.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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