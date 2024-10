Con oltre 230.000 nuove entrate previste entro la fine del 2024, il settore Horeca affronta una crescita significativa ma fronteggia un disallineamento tra domanda e offerta di personale qualificato. Horecase, società di head hunting per il settore Horeca, si propone di risolvere questa sfida con soluzioni mirate.

IL MONDO HORECA IN RIPRESA

Il Mondo Horeca è uno dei comparti più rilevanti e dinamici dell’economia italiana. L’aumento della domanda da parte del mercato di esperienze gastronomiche, il ritorno del turismo d’affari e la crescita dei viaggiatori leisure, accelerata dalla ripresa post-pandemica, hanno favorito una significativa espansione delle attività di ospitalità e ristorazione, spingendo gli imprenditori a innovare e ad ampliare la loro offerta.

Secondo il rapporto 2023 dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), l’Italia nel 2023 ha accolto oltre 57 milioni di turisti, posizionandosi tra le principali destinazioni globali. Il settore Horeca, fortemente legato a questi flussi, si prevede continuerà a crescere a ritmi sostenuti nei prossimi anni, trainato da un mercato in continua evoluzione.

MISMATCH TRA DOMANDA E OFFERTA DI PERSONALE HORECA

Nonostante la ripresa economica e la crescita del settore Horeca, il mercato del lavoro si trova a fronteggiare una situazione particolare: da un lato, la domanda di nuove risorse aumenta in modo significativo, con oltre 237.830 nuove assunzioni previste tra settembre e novembre 2024; dall’altro, il mercato continua a soffrire di una carenza cronica di personale qualificato. Ad esempio, Il reperimento di cuochi negli alberghi e ristoranti presenta un tasso di difficoltà pari al 56%, causato nel 69,8% dei casi dalla carenza di candidati. Anche per i camerieri, il 52% delle aziende segnala difficoltà, di cui il 68,5% è dovuto alla mancanza di personale qualificato. Inoltre, emerge un disallineamento delle competenze, come nel caso di baristi e professioni assimilate, dove il 44% delle posizioni è difficile da coprire, e nel 25% dei casi per mancanza di competenze adeguate.

NASCE HORECASE: IL PARTNER STRATEGICO PER IL RECRUITMENT NEL MONDO HORECA

In un contesto caratterizzato da sfide e cambiamenti, Horecase emerge come top hiring partner per tutti i tipi di organizzazioni del mondo Horeca, offrendo soluzioni di recruitment personalizzate. Grazie a un ampio network di professionisti e manager di alto profilo e un approccio su misura, Horecase è in grado di identificare risorse d’eccellenza per soddisfare le esigenze di ogni business, garantendo un supporto efficace per affrontare con successo le dinamiche di un mercato in continua evoluzione.

“Il nostro obiettivo è supportare le aziende operanti nel mondo Horeca nella ricerca dei migliori profili qualificati. Siamo in grado di individuare rapidamente e con precisione i professionisti e i manager più adatti alle specifiche esigenze di ogni realtà organizzativa e garantiamo non solo un allineamento tecnico impeccabile dei profili selezionati, ma anche una perfetta integrazione nella cultura aziendale.” Laura Faietti, Executive Director di Horecase





