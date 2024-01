Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, attraverso l’elaborazione effettuata dal Dirigente l’Ufficio Tecnico del Comune, Geometra Capo Giuseppe Carpinteri, informa la cittadinanza, le imprese e i tecnici di settore che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. L. 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus), del D. L. 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe) e della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), è finalmente possibile definire il quadro normativo dei bonus edilizi che è possibile utilizzare nel 2024 per migliorare lo stato delle abitazioni dal punto di vista energetico e strutturale.

Ciò al fine di una giusta regolamentazione degli interventi e delle procedure da seguire nel territorio comunale, ad iniziare dalle manutenzioni straordinarie o la semplice installazione di pannelli fotovoltaici all’interno del centro storico, per cui, come previsto dalla Direttiva n° 01 del 18-01-2022 e dal Regolamento del 05-04-2013 approvazione n.20 del Consiglio comunale, è sempre necessario il provvedimento di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), redatto da un tecnico abilitato ed iscritto all’albo.

Non solo, ma come ricordato dall’Avviso pubblico elaborato dall’Ufficio Tecnico, reperibile sul sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it sezioni “Ufficio Tecnico” e “Avvisi e Domande”, a partire dal 22-09-2023, con Atto Deliberativo n. 28, sono scattate le misure di salvaguardia per l’adozione della variante al Piano Regolatore Generale, ovvero lo strumento urbanistico più importante in termini di regolamentazione edilizia e, pertanto, si richiede la duplice conformità al Piano vigente ed al Piano adottato in attesa di approvazione o comunque verranno considerate le norme più restrittive.

Dopo la conclusione del superbonus con aliquota al 110%, come specificatamente indicato nell’Avviso a firma del Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, sono ancora tante, dunque, le possibilità di detrazione fiscale che è possibile utilizzare nel corso di quest’anno: Ristrutturazioni; Ecobonus; Sismabonus; Ecosismabonus; Bonus abbattimento barriere architettoniche; Superbonus; Bonus Mobili; Bonus Verde.

Per approfondire i singoli provvedimenti e le agevolazioni, pertanto, si può consultare l’Avviso pubblico dell’Ufficio Tecnico reperibile sul sito del Comune www.comunedicanicattinibagni.it dal menù “Uffici e Procedimenti” sezione “Ufficio Tecnico” o da “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande”, fermo restando la consultazioni di tecnici di fiducia e commercialisti e il sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

