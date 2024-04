Giovedì 4 aprile 2024 è venuta a mancare Maria Catena Gallina, meglio conosciuta come “Nonna Tita”, fondatrice, assieme al marito Umberto Romano, della CDS spa.

Tutti i collaboratori del Gruppo Romano, hanno voluto testimoniare il ricordo dell’affettuosa “Nonna Tita” con una donazione in favore delle associazioni “La Casa del Sorriso” , “Mamme in rete” e per le necessità delle attività condotte da Padre Giambra, operanti nel territorio nisseno.

Una semplice e libera colletta d’ufficio si è quindi trasformata in un gesto d’amore incredibilmente grande e in un aiuto concreto per la comunità locale a cui Nonna Tita era tanto legata.

La famiglia Romano ringrazia i propri collaboratori per il gesto compiuto e per la vicinanza ancora una volta dimostrata.

“Grazie Nonna Tita per il grande esempio di umanità e generosità che ci hai mostrato negli anni e che sei riuscita a trasferire in noi tutti. Cercheremo di esserne meritevoli.”

I collaboratori del Gruppo Romano

