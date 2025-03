Il fenomeno dello spopolamento sta mettendo a dura prova le aree interne del Calatino, con un calo demografico preoccupante e un’emigrazione giovanile sempre più marcata. L’allarme su questa emergenza è stato recentemente rilanciato dal Vescovo della Diocesi Calatina, Monsignor Calogero Peri, che – raccogliendo le segnalazioni dei residenti e degli amministratori locali – ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella missiva, il Vescovo ha sottolineato la necessità di un intervento urgente per arrestare l’impoverimento progressivo del territorio e garantire maggiori opportunità ai giovani, attualmente penalizzati da una rete di trasporti inadeguata e da limitate prospettive occupazionali.

A partire da questa sollecitazione, alcuni consiglieri comunali del Calatino hanno deciso di unirsi per sostenere l’iniziativa e rilanciare le proposte formulate da Monsignor Peri attraverso una mozione consiliare da sottoporre all’approvazione dei consigli comunali dei 15 comuni ricompresi nell’area del Calatino Sud-Simeto.

L’iniziativa, promossa da Paolo Ragusa, Capogruppo consiliare di “Patto per Mineo” del comune di Mineo (Ct), ma anche dirigente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, prevede un incontro che si terrà venerdì 21 marzo alle ore 19:00 presso la sede di MCL Caltagirone, in Piazza San Francesco d’Assisi 29. L’appuntamento vedrà il coinvolgimento di amministratori di diversi comuni della zona del Calatino, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa per contrastare lo spopolamento.

«Sulla scorta di quanto evidenziato dal Vescovo, che ha richiamato l’attenzione su una grave emergenza che non possiamo più ignorare, nei comuni del Calatino si è registrato un calo demografico di circa 10.000 abitanti, con un rapporto tra nascite e decessi di 1 a 3. Condividiamo pienamente il suo appello, che ci spinge ad agire concretamente», ha dichiarato Paolo Ragusa.

Ad esprimersi sull’argomento anche il Sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, che ha manifestato il suo pieno sostegno all’appello del Vescovo, evidenziando come accanto alle iniziative già avviate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è necessario elaborare una strategia di rilancio complessiva e strutturata per le aree interne.

L’incontro del 21 marzo si propone di trasformarsi in un vero e proprio laboratorio di confronto e proposta, ispirato dai principi emersi durante l’ultima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, svoltasi a Trieste nello scorso luglio 2024. L’obiettivo è costruire un modello di sviluppo equo e solidale, coinvolgendo amministratori, cittadini e tutte le realtà associative interessate a contribuire alla rinascita del Calatino.

L’iniziativa resta aperta alla partecipazione di tutti i consiglieri comunali che desiderano dare il proprio contributo per il futuro del territorio.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.