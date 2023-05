E’ stato costituito un comitato permanente tra i comuni di Rometta, Villafranca Tirrena e Saponara

Dario Giacoppo: “Problematica gravissima che affrontiamo da anni a tutela degli automobilisti”

Messina 30 maggio 2023

“La situazione del tratto autostradale Messina Palermo è gravissima: bisogna intervenire subito a tutela degli automobilisti che la percorrono ogni giorno“. L’appello è stato lanciato da Dario Giacoppo, responsabile di Udicon per la zona di Patti, durante l’assembla tra i comuni di Rometta, Villafranca Tirrena e Saponara, riuniti per affrontare le problematiche relative ai disagi nella A20, soprattutto nei tratti Messina-Villafranca Tirrena e Villafranca Tirrena-Milazzo.

“Una problematica che Udicon sta affrontando da diversi anni – ha detto Giacoppo – sin dal 2016 lottiamo dentro al Consorzio autostrade siciliane con la convocazione di diversi tavoli tecnici e incontri con i referenti politici regionali, ma a quanto pare non basta. E la situazione è sempre peggiore in un tratto di autostrada che ha già mietuto molte vittime”.

Tra le problematiche che emergono, quello che hanno bisogno di soluzioni urgenti sono legate ai lavori del viadotto Ritiro, che hanno visto momenti di blocco e lente riprese, che paralizzano il traffico veicolare.

Durante l’assemblea è stato costituito un tavolo permanente per monitorare la situazione. “Daremo sostegno – ha continuato Giacoppo – a qualsiasi iniziativa e ci auguriamo che questa non sia l’unica per trovare una soluzione definitiva. A tal proposito torniamo a chiedere con urgenza la sistemazione del manto stradale e l’installazione dei cartelli di messaggistica“.

