Quali scelte dalla scuola all’università? I giovani del Gonzaga incontrano universitari e professionisti

PALERMO – Cosa voglio fare da grande? In che modo, con la scelta degli studi universitari, potrò contribuire alla crescita della società? A partire da queste domande, i giovani liceali, ieri al Gonzaga Campus, hanno incontrato, nell’ambito del Gonzaga Orienta Day, diversi professionisti e universitari di Palermo. L’iniziativa è stata promossa dai giovani rappresentanti del Campus con la collaborazione dell’associazione degli ex-alunni. Le ragazze e i ragazzi dei licei si sono potuti muovere tra gli spazi dedicati alle diverse aree disciplinari di: economia, ingegneria con attenzione alla robotica, architettura, medicina, farmacia e giurisprudenza. In particolare, sono stati offerti approfondimenti sulle prospettive accademiche e lavorative, condividendo esperienze dirette e consigli pratici. “Dai licei all’università. Come educare alle scelte” era uno dei cantieri del forum della scuola, aperto l’anno scorso al Gonzaga che oggi prosegue online per lanciare un dibattito ampio sulla scuola e sul futuro. https://www.forumscuoladelfuturo.it





“A me piacerebbe fare ingegneria meccanica – ha detto Alice Gerbino del quinto STEAM -. Il confronto con gli adulti ci è servito per rafforzare maggiormente le nostre idee sulle diverse strade universitarie da intraprendere”. “Sono interessato a studiare ingegneria energetica – ha continuato Riccardo Belvedere del liceo scientifico sportivo – però, nello stesso tempo, ho voluto confrontarmi con coloro che hanno studiato giurisprudenza”. “Vorrei intraprendere medicina – ha aggiunto pure Antonio Crisci di 18 anni del liceo scientifico sportivo – con la possibile specializzazione in chirurgia o medicina d’urgenza. L’incontro di oggi è stato significativo soprattutto per chi è indeciso su quello che vorrebbe fare in futuro”.





“Portare i professionisti dentro la scuola è stata una scelta innovativa rispetto al classico orientamento universitario – ha affermato Filippo Badami dell’associazione ex alunni del Gonzaga -. Per ogni area professionale i giovani si sono interfacciati con coloro che sono già dentro il mondo lavorativo. Al centro dell’iniziativa c’è quello di trasmettere ai giovani non solo la parte teorica degli studi ma soprattutto l’esperienza professionale di vario livello su determinati settori”. “Crediamo che l’idea sia molto bella e originale – ha continuato il preside Giuseppe Pulvirenti – perché sono stati incontrati non soltanto gli accademici ma anche coloro che, con le loro professioni, hanno tradotto in realtà gli studi fatti”.





“Scegliere bene significa non solo informarsi ma anche provare ad immaginarsi nel futuro – ha sottolineato p. Vitangelo Denora, direttore generale del Gonzaga Campus – mettendo in campo i loro talenti e anche i loro sogni. Proprio per questo, abbiamo pensato di chiamare anche persone che, nelle loro vite, hanno fatto scelte professionali per vivere come uomini e donne per gli altri cioè come testimoni di vite, piene di senso e di valore, spese per rendere questo nostro mondo migliore. E’ sicuramente un modo per motivare di più i nostri giovani. Un’altra cosa bella dell’iniziativa è stata l’intergenerazionalità rappresentata dal confronto con professionisti di lungo corso ma anche con neolaureati e giovani professionisti che, come fratelli maggiori, hanno offerto consigli pratici”.

