I giovani incontrano le imprese per immaginare il loro futuro

Al Gonzaga Campus parte il progetto “Ti presento la mia impresa” che coinvolge scuola e imprenditoria siciliana.

PALERMO – Un confronto propositivo e costruttivo tra giovani e imprese siciliane per aprire nuovi scenari economici euro-mediterranei. E’ l’obiettivo del progetto “Ti presento la mia Impresa” che, proponendo un dialogo tra studenti e imprenditori, offre un percorso pratico con workshop, sessioni operative e visite aziendali per favorire l’apprendimento e la crescita personale.

Il progetto, ideato da Filippo Badami – ex alunno e oggi libero professionista – è supportato dall’associazione ex alunni Gonzaga presieduta da Lucia Mauceri e da Sicindustria (associazione del sistema confindustriale di Sicilia).

La proposta educativa si inserisce, pienamente, nella tradizione ignaziana, orientata alla crescita integrale della persona e allo sviluppo di competenze fondamentali per affrontare, con consapevolezza e responsabilità, le sfide di un mondo in continua trasformazione. Gli imprenditori che partecipano operano in settori diversi: agroalimentare, settore automobilistico, grande distribuzione organizzata, produzione e confezionamento, organizzazioni internazionali per la promozione dei diritti umani e della parità di genere.

Ieri, con la partecipazione di diversi studenti del quarto e quinto anno dei licei, nell’auditorium del Gonzaga Campus è avvenuto il primo di quattro incontri che si concluderanno a marzo/aprile 2025. Il primo ad intervenire è stato Antonino Salerno – delegato per Sicindustria per l’internazionalizzazione – presidente della Salerno Packaging che, nata nel 1903, è ormai un’azienda leader nella produzione di metal cans per l’industria alimentare. Successivamente, la parola è passata a Francesco Sammaritano che è segretario generale del Coppem, l’organismo internazionale – con sede a Palermo – che riunisce 37 delegazioni dell’area euromediterranea.

“Essendo stato alunno anche io – ha affermato Filippo Badami – penso che questo progetto possa davvero essere importante per la crescita dei nostri giovani. Il percorso, nello specifico, si ispira al concetto del Magis Ignaziano che stimola gli studenti a cercare sempre il di più nella vita e nell’impegno personale, favorendo curiosità, creatività ed innovazione. Oggi è possibile fare impresa a Palermo; anche se è più difficile, rispetto ad altri posti d’Italia, è possibile, pertanto, con la giusta determinazione, realizzare una impresa, lontano da approcci pessimistici e disfattisti”.

“Il tema dell’imprenditoria ha la caratteristica particolare – ha sottolineato il direttore generale del Gonzaga Campus p. Vitangelo Denora – di essere quella capacità di tradurre in pratica i sogni che si hanno. Promuovere la competenza imprenditoriale vuol dire, dunque, tradurre in realtà concreta i sogni in una terra in cui ci sarebbero tante opportunità economiche e lavorative diverse. L’intento è, quindi, quello di stimolare i nostri giovani a fare crescere quei sogni che possano poi, nel tempo, concretizzarsi in idee nuove per il futuro di una Sicilia diversa”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.