Lo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere per tutti i bambini. L’associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica Leoni Sicani é felice di annunciare la loro adesione al Fondo Dote Famiglia 2025, l’iniziativa promossa dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che destina 30 milioni di euro per rendere lo sport accessibile ai minori appartenenti a famiglie con un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro.

Grazie a questo importante sostegno, tanti bambini e ragazzi del territorio, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, potranno vivere un’esperienza sportiva completa e coinvolgente, partecipando ai corsi che si terranno presso il Barbera Center dal 3 novembre 2025 al 3 maggio 2026.





Le iscrizioni sono aperte fino al 24 ottobre 2025, e i posti sono limitati, 20 posti per ogni corso sportivo.

Una proposta sportiva per tutti i gusti I corsi si svolgeranno due volte a settimana, per un totale di quattro ore settimanali, e offriranno la possibilità di scegliere una tra le diverse discipline:

• Pallacanestro (codice 6CXLSRZBQP)

• Futsal, calcio a 5 (codice MU9ZRAGDZ6)

• Tennis (codice UB7A6CGPWH)

• Cultura fisica, ginnastica a corpo libero (codice J9JUEVPI85)

• Danze accademiche (codice PRE97LFADB)





Un’offerta ampia e variegata pensata per permettere a ogni bambino di praticare lo sport che più lo appassiona, sperimentando il valore della squadra, la gioia del movimento e il piacere di mettersi alla prova in un contesto accogliente e inclusivo.

Un aiuto concreto alle famiglie Grazie al voucher previsto dal Fondo Dote Famiglia, ogni partecipante riceverà un contributo di 300 euro, che andrà a coprire gran parte della quota di iscrizione.

Le famiglie dovranno sostenere solo una piccola quota di 100 euro per l’intero corso, con la possibilità di iscrivere fino a due figli beneficiando del contributo per entrambi.





Si tratta di un’occasione importante per dare a tutti i bambini, anche a quelli provenienti da famiglie in difficoltà economica, la possibilità di praticare sport, crescere insieme e vivere esperienze positive di socialità e divertimento.

Dove e come partecipare

Tutte le attività si svolgeranno presso il Barbera Center, una struttura moderna e accessibile, da anni punto di riferimento per lo sport inclusivo nel territorio.

Le modalità per accedere al contributo sono comunicate sul sito ufficiale del Dipartimento per lo Sport, nel quale é pubblicato l’elenco completo dei corsi aderenti.



Luogo: Centro Sportivo Polivalente Barbera Center, via Giovanni Pierluigi da Palestrina , 2/a, SANTA MARGHERITA DI BELICE, AGRIGENTO, SICILIA

