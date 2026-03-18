I Leoni Sicani sbarcano su Rai 2: la storia dei gemelli Capizzo commuove l’Italia a “Bella Ma'” Giuseppe e Ignazio, atleti di powerchair hockey, hanno toccato gli animi del pubblico nello spazio “Tutti siamo abili”.



Mamma Ninni e papà Nino al loro fianco affermano che la loro è una vita senza limiti”.

Ci sono storie che non hanno bisogno di troppe parole per arrivare dritte al cuore, ed è esattamente quello che è successo oggi pomeriggio negli studi di Rai 2. Giuseppe e Ignazio Capizzo, gemelli ventiduenni originari di Salemi e atleti dei Leoni Sicani, hanno regalato ai telespettatori un’intervista profondamente emozionante, capace di toccare gli animi di tutta Italia.





Ospiti di Pierluigi Diaco nel programma Bella Ma’, all’interno della rubrica “Tutti siamo abili” condotta da Fabrizio Bracconeri, i due fratelli si sono aperti al pubblico con una genuinità rara. Attraverso un toccante filmato realizzato dalla troupe Rai nei mesi scorsi a Salemi, è andato in onda uno spaccato intimo della loro quotidianità. Frammenti di una vita vissuta a pieno, che hanno commosso lo studio e il pubblico a casa.

A bucare lo schermo, ben oltre le parole, è stata l’espressività di Giuseppe e Ignazio: due ragazzi accomunati da uno sguardo profondo e da occhi unici, capaci di trasmettere senza filtri tutta la grinta e la passione con cui affrontano il mondo.

A sostenerli in studio, visibilmente emozionati, c’erano i pilastri della loro vita: mamma Antonina Petralia e papà Nino Capizzo. Una presenza silenziosa ma fondamentale, specchio di una famiglia unita e forte.





Dietro la maglia gialloverde dei Leoni Sicani – squadra di hockey su carrozzina elettrica della Valle del Belice, fiore all’occhiello sportivo per un territorio di tre province – ci sono infatti due giovani con talenti e percorsi ben definiti. Ignazio è un grande appassionato di musica e suona il pianoforte; Giuseppe si è dedicato alle scienze motorie, completando la laurea triennale e iniziando il percorso di specializzazione. Per entrambi, il powerchair hockey in questi otto anni non è stato solo uno sport agonistico, ma un tassello irrinunciabile di indipendenza, riscatto e amicizia.





“Vedere Giuseppe e Ignazio raccontarsi con quella luce negli occhi e commuovere il pubblico nazionale è un orgoglio immenso per tutti noi”, dichiarano i loro compagni di Powerchair Hockey. “Un ringraziamento sincero va a Pierluigi Diaco, a Fabrizio Bracconeri e a tutta la redazione di Bella Ma’ per aver trattato la loro storia con una delicatezza straordinaria.”

Per chi volesse rivivere la commozione dell’intervista o recuperare il filmato dedicato ai fratelli Capizzo, l’intervento integrale è già disponibile on-demand.

➡️ Guarda la puntata su RaiPlay: https://www.raiplay.it/programmi/bellama?wt_mc=2.app.share.raiplay_prg_BellaMa.

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