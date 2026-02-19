Il segretario regionale del Partito Liberaldemocratico Sicilia, Salvo Liuzzo, interviene nel dibattito politico regionale in merito alla candidatura di Ismaele La Vardera.

“Questa candidatura rappresenta oggi la vera novità nel panorama politico siciliano. In una Sicilia anestetizzata da trent’anni di cattiva politica, chi prova a rompere gli schemi merita attenzione, non sarcasmo. La tempistica è intelligente: obbliga i partiti tradizionali a uscire dall’ambiguità e a scegliere se cambiare davvero o difendere l’ennesima conservazione dello status quo. E dalle reazioni fin qui viste – piuttosto tiepide – si capisce che per qualcuno quello status quo non è poi così scomodo. Non mi sorprende lo sgomento che ha accompagnato l’annuncio. C’era chi pensava di tenerlo a bagnomaria, ma ha deciso di giocare d’anticipo. Ed è stato bravo”.





“Noi liberaldemocratici – continua Liuzzo – siamo aperti alle novità, ma non agli slogan. Il riscatto della Sicilia passa da libertà economica, responsabilità, merito, legalità e lotta agli sprechi. Ci confronteremo senza pregiudizi, nell’interesse esclusivo dei siciliani, per verificare se esistano convergenze su una visione moderna e concreta di sviluppo, alternativa all’assistenzialismo che ha soffocato questa terra. Per noi contano le idee e il programma. Il resto è soltanto tattica. E la Sicilia non può più permettersela”.

Luogo: Palermo

