I licei musicali della Sicilia fanno rete in nome della musica. Per la prima volta quest’anno, il concerto dell’ensemble delle orchestre della Rete dei licei musicali e della jazz band liceale regionale si è tenuto a Palermo, al teatro Politeama Garibaldi.

In scaletta per la jazz band ‘S Wonderful e The Man I Love di Ira e George Gershwin; Night and Day brano composto da Cole Porter nel 1932 per la commedia musicale Gay Divorce; Cry Me a River di Arthur Hamilton e How High the Moon composto dall’autore statunitense Morgan Lewis con testo scritto dall’attrice Nancy Hamilton. Il coro e l’orchestra hanno interpretato sia brani del repertorio classico, come Verdi e Puccini, sia del repertorio moderno come le colonne sonore di Ennio Morricone e il Pirata dei caraibi.