I medici italiani rilanciano un impegno pubblico per la pace nel manifesto “Medici e pace” presentato ieri, 12 marzo 2026, tra Perugia e Assisi, un percorso simbolico tradizionalmente legato alla marcia per la pace e la fraternita’. Il documento, promosso dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), richiama la responsabilita’ della professione medica nella difesa della vita e del diritto universale alla salute, soprattutto in una fase storica segnata da conflitti armati e crisi umanitarie. “La pace non e’ solo un auspicio, e’ una responsabilita’, ha detto il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli.







“Le immagini che arrivano dai teatri di guerra – ospedali bombardati, ambulanze colpite, popolazioni civili private dell’assistenza sanitaria – mostrano con drammatica evidenza quanto i conflitti colpiscano prima di tutto la salute delle persone – ha proseguito il presidente dell’Omceo di Palermo Toti Amato, componente del direttivo nazionale della Fnomceo –. La comunità medica non può restare in silenzio. Quando i sistemi sanitari vengono travolti o deliberatamente presi di mira, viene meno il diritto alla cura e la tutela della dignita’ umana. Il manifesto richiama la responsabilita’ etica della professione, ma è anche una denuncia delle conseguenze sanitarie delle guerre. I medici hanno un ruolo sociale chiarissimo, non possono limitarsi alla dimensione clinica ma hanno il dovere di promuovere una cultura della pace e della prevenzione dei conflitti”.





“La cura e il rispetto della persona rappresentano i principi fondanti della nostra professione – ha aggiunto Mario Marrone, presidente della Commissione albo odontoiatri (Cao) dell’Omceo di Palermo e componente del direttivo nazionale della Fnomceo –. Le guerre producono effetti sanitari profondi e duraturi: interrompono le cure, aggravano le disuguaglianze e mettono a rischio la salute delle popolazioni. La comunita’ medica e scientifica e’ chiamata a mantenere alta l’attenzione sul valore universale della salute e sul bisogno di proteggere i piu’ fragili”.





Il manifesto richiama il legame stretto tra pace e salute pubblica. I conflitti armati, oltre alle vittime dirette, provocano conseguenze sanitarie di lungo periodo: diffusione di malattie infettive, crisi nutrizionali, migrazioni forzate e distruzione delle infrastrutture sanitarie.

In questo scenario la Federazione nazionale degli Ordini sottolinea il ruolo della medicina come spazio di cooperazione scientifica e dialogo tra i popoli.

Il decalogo del manifesto. I medici:

· riconoscono nei diritti fondamentali e nelle Costituzioni il fondamento della pace;

· difendono il diritto alla salute come diritto umano ed europeo;

· sostengono sistemi sanitari pubblici, solidali e universalistici;

· tutelano i pazienti più fragili in ogni contesto;

· chiedono il pieno rispetto del diritto umanitario internazionale e della Convenzione di Ginevra, inclusa la protezione effettiva degli operatori sanitari;

· rifiutano la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti;

· testimoniano, con la scienza e con l’etica, che la cura è un linguaggio universale.

