I ragazzi del Progetto SAI Vizzini MSNA – Mineo saranno presenti a Roma, dal 21 al 27 marzo 2026, all’esposizione artistica “Giovani d’Oggi – Sguardi, storie e visioni”.

L’iniziativa nasce nell’ambito della OPS! Academy, con il supporto di UNICEF, e rappresenta un percorso creativo e formativo che coinvolge giovani provenienti da diverse realtà con l’obiettivo di promuovere l’inclusione, il dialogo tra culture e il contrasto a ogni forma di discriminazione attraverso l’arte e la fotografia.

I ragazzi del progetto hanno partecipato al contest nazionale contro la discriminazione razziale e la loro opera fotografica è stata selezionata per entrare a far parte della mostra, portando uno sguardo autentico sulle storie, le esperienze e le visioni delle nuove generazioni.

All’iniziativa saranno presenti Opera Prossima SCS e la Cooperativa “San Francesco” SCS, con il coordinamento di Mariella Simili, che hanno accompagnato i giovani lungo un percorso educativo e culturale culminato con la partecipazione all’esposizione romana. Fondamentale è stata anche la collaborazione dell’insegnante di alfabetizzazione e degli educatori, che hanno sostenuto e guidato i ragazzi nelle diverse fasi del progetto. I giovani saranno accompagnati a Roma dalla dott.ssa Agata Cultraro, che seguirà il gruppo nel corso di questa importante esperienza formativa.

