Palermo 20 settembre 2024 – I Rider Glovo di Carini in sciopero ad oltranza. Nessun riscontro alle richieste dei Rider di Carini da parte della piattaforma Glovo.



I rider sono in sciopero dal 14 settembre e non effettuano le consegne da quando la piattaforma spagnola di consegne a domicilio ha abbassato un’altra volta il bonus degli slot orari di 0,10 punti per ogni singolo slot. “Ancora non abbiamo risposte e andremo avanti con la protesta per rivendicare un trattamento economico equo e un contesto lavorativo quanto più vicino alla serenità – dichiara il segretario generale Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone – Chiediamo l’aumento dei bonus slot del 10 per cento e del bonus km a 0,40 centesimi e ordine minimo a euro 4. Mentre il costo della vita non fa che aumentare, Glovo va in direzione opposta, diminuendo il guadagno pro capite di ogni singolo rider. Aumentando i profili attivi e diminuendo gli ordini che ogni singolo rider può fare nella giornata, la conseguenza è di avere un punteggio di eccellenza in caduta libera e quindi molti meno ordini assegnati”.



Il silenzio di Glovo, rispetto alle rivendicazioni del sindacato è per Nidil “quasi una mancanza di rispetto per quei lavoratori che giornalmente rischiano per le strade di Carini (e non solo) per riuscire ad avere un guadagno quantomeno decente”.



Nidil Cgil Palermo chiede l’avvio di una trattativa trasparente. “Un perimetro di relazioni sindacali quantomeno costruttivo ma evidentemente tutto ciò a Glovo non interessa – conclude Brugnone – I rider di Carini andranno avanti con la loro protesta sin quando la piattaforma leader del mercato del food delivery in Italia non darà un segnale”.

[rider Glovo carini, la protesta.jpeg]



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.