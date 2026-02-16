Si è svolto presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Messina l’incontro istituzionale tra il presidente dello IACP Messina, On. Beppe Picciolo, accompagnato dal vicepresidente Avv. Emilio Fastuca e dal direttore generale Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe, e la magnifica rettrice dell’Università degli Studi di Messina, Prof.ssa Giovanna Spatari, insieme al direttore generale Dott. Pietro Nuccio.

L’incontro, svoltosi in un clima cordiale e proficuo, ha avuto al centro le esigenze dell’IACP legate ai concorsi banditi per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo, passaggio fondamentale per rafforzare la struttura organizzativa dell’ente e garantire maggiore efficienza nei servizi offerti.

Nel corso della riunione, l’Università di Messina ha assicurato il proprio supporto tecnico e logistico per la composizione delle commissioni esaminatrici e per lo svolgimento delle prove concorsuali, mettendo a disposizione competenze e strutture dell’Ateneo.

È stata inoltre condivisa la volontà di avviare una collaborazione più ampia e strutturata tra le due istituzioni, con possibili sinergie su comuni finalità istituzionali, nell’ottica di rafforzare il ruolo degli enti pubblici a servizio del territorio.

Al termine dell’incontro, il presidente Picciolo ha dichiarato: «Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alla Rettrice e al Direttore Generale dell’Università di Messina per la disponibilità e l’attenzione dimostrate. La collaborazione tra istituzioni rappresenta un valore fondamentale per garantire trasparenza, efficienza e qualità nei processi amministrativi. Siamo certi che questo percorso condiviso potrà produrre risultati concreti e positivi per il nostro ente e per l’intera comunità messinese».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.