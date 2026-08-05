Si è svolto ieri, a Catania, un incontro tra una delegazione dei Giovani Autonomisti Siciliani e una rappresentanza del movimento indipendentista basco, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra realtà impegnate nella tutela delle identità, delle lingue e delle autonomie dei popoli europei.

All’incontro hanno preso parte l’ex Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, Giuseppe Gallo, coordinatore regionale dei Giovani Autonomisti, Josu Alonso Oregi, insegnante di lingua basca e sociolinguistica, Zuriñe Martín Laguna, insegnante e attivista basca e Alejandro Termini, attivista per la lingua siciliana e traduttore.

Nel corso del confronto sono stati affrontati temi legati alla valorizzazione delle identità, alla promozione delle lingue locali e alla costruzione di una rete di relazioni tra i giovani movimenti europei.

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