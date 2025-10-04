Le Madonie si preparano a conquistare il pubblico del TTG Travel Experience di Rimini (8-10 ottobre 2025). Il Consorzio Turistico Cefalù Madonie, in rappresentanza della Dmo Madonie e Targa Florio, sarà presente all’interno del Padiglione Sicilia, grazie alla postazione messa a disposizione dall’Assessorato Regionale del Turismo. Il TTG Travel Experience, principale fiera italiana del turismo B2B (business-to-business) che si tiene annualmente a Rimini, diventa così un palcoscenico strategico per promuovere l’identità e le eccellenze delle Madonie. L’evento, dedicato alla promozione del turismo mondiale e all’innovazione del settore, riunisce operatori internazionali, tour operator, agenzie di viaggio, enti del turismo, compagnie aeree, strutture ricettive e startup per incontri, discussioni sulle nuove tendenze e opportunità di business.

“La partecipazione al TTG – afferma il Presidente del Consorzio, Pier Calogero D’Anna – è un’occasione per rafforzare il posizionamento della DMO Madonie e Targa Florio sui mercati nazionali e internazionali. Presentiamo un’offerta integrata che unisce eventi di richiamo, paesaggi straordinari ed esperienze uniche: dalla cultura al trekking, dall’adrenalina della zip-line al relax della spa, dai cammini spirituali all’enogastronomia. Un viaggio che unisce innovazione e autenticità, capace di soddisfare ogni tipologia di viaggiatore. Ringraziamo la Regione Siciliana e l’Assessorato al Turismo per il sostegno concreto, che ci consente di presentare una proposta forte e riconoscibile”.

Tra i punti di forza spicca la Targa Florio, in programma dal 16 al 19 ottobre, che tornerà a far correre il leggendario Circuito delle Madonie, simbolo della storia sportiva e identitaria del territorio, capace di attrarre visitatori e appassionati da tutto il mondo. Un altro elemento distintivo è il Geopark Unesco, patrimonio geologico di valore internazionale che costituisce leva per il turismo sostenibile e per proposte didattiche e scientifiche di grande attrattiva. Il Geopark valorizza siti naturalistici, elementi geologici e paesaggi unici, proponendo itinerari tematici che arricchiscono l’esperienza di visita e promuovono pratiche di fruizione responsabile del territorio.

Pizzo Carbonara, vetta simbolo delle Madonie, e l’altopiano di Piano Battaglia rappresentano attrazioni imperdibili per escursionisti e appassionati di natura in tutte le stagioni. In inverno, le cime innevate si trasformano in un polo per gli sport sulla neve (sci, snowboard, ciaspolate) e per un turismo che ricerca quiete, atmosfere dolci e accoglienza autentica nei borghi. Questa dimensione invernale integra e potenzia l’attrattività complessiva delle Madonie, estendendo la stagione turistica e diversificando l’offerta.

Le Madonie offrono inoltre altri attrattori di straordinaria valenza turistica e culturale, come gli appuntamenti del Gal Hassin, che uniscono in maniera unica paesaggio e astronomia, o le tantissime esperienze outdoor che permettono di godere degli splendidi panorami madoniti che, tra l’autunno e l’inverno, sanno dare il meglio di sé, con gli spettacoli offerti dai colori accesi del foliage e dal candore della neve. Accanto a questi e alla Targa Florio come evento di respiro internazionale, le Madonie propongono un ventaglio di esperienze uniche: case sugli alberi, turismo delle radici, enogastronomia d’eccellenza, parchi avventura, fino ai grandi itinerari naturalistici e spirituali come la Via dei Frati, i Santuari Mariani delle Madonie, l’Itinerario Gaginiano e il Cammino dei Briganti. Non mancano gli eventi che animano il calendario stagionale e rappresentano potenti driver di promozione: la Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno (Petralia Sottana), il Funghi Fest (Castelbuono), il Cheese Festival (Collesano), oltre a rievocazioni, festival musicali e manifestazioni come Vivere in Assisi e la Sagra della Spiga a Gangi; il Matrimonio Baronale a Petralia Soprana; il Ballo Pantomina della Cordella – Festival delle Tradizioni Popolari e il Batraliah Art Festival a Petralia Sottana; A Carvaccata (Cavalcata dei Pastori) e la Giostra dei Ventimiglia a Geraci Siculo; il Divino Festival e Ypsigrock Festival a Castelbuono; la Festa della Neve a Polizzi Generosa.

“Le Madonie hanno un enorme potenziale turistico – afferma il Direttore del Consorzio Turistico Smeralda Tornese – e la nostra presenza al TTG di Rimini rappresenta un ulteriore importante tassello nella costruzione di una destinazione che può e deve essere riconosciuta a livello internazionale. L’obiettivo è attrarre mercati interessati a prodotti turistici autentici, sostenibili e diversificati per target: famiglie, active traveller, food & wine lover, slow traveller e appassionati di motorsport grazie alla storica Targa Florio”.





