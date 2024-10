Giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni.





Conclusasi con successo la II edizione del Progetto “Un nonno in classe” presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” che ha visto la celebrazione della giornata dedicata ai nonni, istituita per legge il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano in onore della figura dei nonni e della loro influenza sociale.

“Rinforzare il legame tra le generazioni, costruire una rete con l’obiettivo di promuoverne la comunicazione – spiega il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, fautore dell’iniziativa – oltre a inserirsi all’interno dell’innovativo approccio pedagogico del Service Learning, mirato a coniugare apprendimento scolastico e impegno civico, rafforzando il legame tra scuola e comunità, sposato e messo in atto dall’istituto mamertino, rientra a pieno titolo nel progetto previsto nel PTOF e intitolato “Service Learning e nuove frontiere dell’inclusione”, “Insieme per un futuro migliore”.

La pregevole iniziativa, dall’alta valenza educativa e sociale nell’ accogliere e ospitare direttamente nelle aule con gli studenti personalità del mondo scientifico e culturale della terza età del territorio, si connota sicuramente quale obiettivo fondamentale per l’educazione delle giovani generazioni e, attraverso un dibattito basato sull’inevitabile confronto, regala agli studenti l’opportunità di imparare dalle esperienze dirette di vita dei nonni, valorizzandone al contempo il loro ruolo nel contesto educativo e sociale.

RICEVUTO GUSTAVO, ex Provveditore agli Studi di Messina, GEMBILLO GIUSEPPE, ex docente or-dinario di Storia della Filosofia presso l’Università di Messina, direttore Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità “Edgar Morin”, ANDRIOLO ATTILIO, medico sportivo, scrittore, pre-sidente Associazione culturale Teseo, LETTERIA TRISCHITTA, ex insegnante, SIBILLA ELVIRA, avvo-cato ed ex pretore, LOREDANA STAGNO presidente sezione UCIIM di Milazzo, MANERI GUGLIEL-MO, presidente associazione ITALIA NOSTRA MILAZZO, CACCETTA ANTONINO, ex docente univer-sitario, CARRAUDO PIPPO, medico igienista, scrittore e poeta, RESTA ETTORE GIULIO, pittore, scultore, scrittore, LAGANA’ SANTI, presidente Associazione Città Invisibili, ANDRIOLO GAETANO, attore, AMATO SALVATORE, medico e presidente Teatro Libero, MICELI ANGELO, ex Dirigente Scolastico presidente associazione ADSET, MUNAFO’ STEFANO, biologo ZANGHI’ SANTO, ex Capo-stazione Ferrovie dello Stato, CALVARUSO CARLO ex docente in rappresentanza del ROTARY CLUB Valle del Mela, i diciassette autorevoli e graditi ospiti che, adesso in quiescenza, dopo aver rive-stito nei loro rispettivi ambiti incarichi prestigiosi, hanno per qualche ora lietamente interpretato il ruolo di “Nonno speciale” di tanti nipoti raccontando le loro esperienza di vita, il loro percorso di studi e le difficili scelte a volte effettuate non sottraendosi alle tante domande e curiosità degli alunni.

Laboratori sociali di connessione intergenerazionali e ponti di saggezza per una relazione oltre il tempo pertanto la sintesi del 2 ottobre al Majorana per un evento di Service Learning, che, ancora una volta, nel consolidare l’efficace strategia educativa dell’istituto, incoraggia ulteriori azioni di crescita e continuità educativa e culturale, alimentando opportunamente il senso di appartenenza e identità di giovani studenti oggi e cittadini consapevoli di una valida e matura progettualità civi-ca ed etica.





Luogo: ITT MAJORANA, VIA TRE MONTI, 4, MILAZZO, MESSINA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.