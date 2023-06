In una sala gremita dell’Istituto dei Salesiani di via Evangelista Di Blasi si è tenuta la prima assemblea pubblica del Movimento di Cittadinanza aperta a tutti. Numerosi gli interventi in sala da parte di comuni cittadini che hanno esposto la loro difficile situazione economica, sociale, nonché il disagio per i mancati servizi verso i soggetti fragili. Particolarmente apprezzato l’intervento della mamma di una ragazza disabile, disoccupata lei e il marito e senza RdC lasciata da sola ad affrontare mille sacrifici. Tante le proteste per una sanità pubblica inesistente a vantaggio dei privati negando il diritto alla salute per i più poveri. Hanno aperto gli interventi Maurizio Alesi e Nicola Buscemi che, dopo aver citato lo spirito dello Statuto e del manifesto fondativo, esposto i principi e i valori del neonato Movimento, hanno criticato duramente l’attuale sistema politico. “Il Movimento è schierato dalla parte degli ultimi – affermano Alesi e Buscemi – Abbiamo voluto fare questa assemblea lontano da ogni competizione elettorale per evitare possibili speculazioni. A noi interessa diffondere i valori di buona politica e far crescere la consapevolezza che cambiare è ormai indifferibile. Continueremo a lavorare per questo obiettivo.

Il responsabile per la comunicazione

Maurizio Alesi

