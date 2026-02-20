La gara, valida quale triplice appuntamento inaugurale del Campionato Siciliano Rally 2026 per vetture moderne, storiche e classiche, si sarebbe dovuta svolgere dal 28 febbraio al 1° marzo prossimi nell’Agrigentino

Il 2° Rally Monti Sicani, in programma dal 28 febbraio al 1° marzo prossimi nell’Agrigentino, è stato rinviato a data da destinarsi. È stato lo stesso organizzatore Eros Di Prima, presidente della Tempo srl, a darne notizia con grande rammarico. «La manifestazione sportiva verrà riproposta prossimamente, non appena avremo comunicazioni in merito dalla segreteria della Federazione» – ha precisato Di Prima – «Le motivazioni di questo stop sono molteplici: in primis, gli aspetti economici. Infatti, i contributi da parte degli enti locali, alcuni solo promessi, purtroppo non sono stati sufficienti nel garantire, quanto meno, un bilancio in pareggio.





A questo, si aggiunge il fatto che le iscrizioni (la cui chiusura era prevista per il 20 febbraio ndr) tardano ad arrivare. Al momento, infatti, ne abbiamo ricevute solo 30 tra le moderne e 19 tra le storiche. Tra le altre concause, anche il ritardo nel rilascio di alcune autorizzazioni e gli sponsor che, perlopiù, hanno latitato. Detto questo, ci corre l’obbligo di ringraziare sinceramente Giuseppe Pendolino, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia), Dino Zimbardo, Sindaco di San Giovanni Gemini, Totò Scozzari, alla guida del Club Auto e Moto d’Epoca Valle del Platani Classic, che si è battuto come un leone affinché questa competizione si svolgesse, il mio prezioso amico Michele Vecchio e non ultimo Salvatore Bellanca, presidente dell’Automobile Club Agrigento.





Come sempre, questa organizzazione ha assolto a tutte le richieste di pagamento e pertanto, al fine di garantire i fornitori, siamo dolorosamente costretti a fare un passo indietro». Quanto prima, sarà comunicata la nuova data di effettuazione. Per ulteriori informazioni, disponibili il sito web www.tempo-sport.org o la pagina FB www.facebook.com/rallyterredipirandello.

