Si terrà venerdì 24 gennaio, alle ore 21, al Teatro Impero, il terzo appuntamento della Stagione teatrale 2024/2025 prodotta dall’Associazione “Si può fare” con la direzione artistica di Katia e Giuseppe Oddo, ossia “Miseria e Nobiltà”, di Eduardo Scarpetta, per la regia di Gianpaolo Romania, interpretato da Toti Mancuso e Totino La Mantia. Si tratta di una delle opere più celebri della commedia napoletana: una pièce che ha attraversato i decenni, portando con sé una verità universale sull’umanità e la sua eterna lotta tra il desiderio di elevazione e la realtà quotidiana. Un connubio che promette di regalare al pubblico una serata di risate, riflessioni e un ritorno al grande teatro tradizionale. In scena la forza di una commedia che non perde la sua attualità, perché “Miseria e Nobiltà” è una riflessione ironica e pungente sulle disuguaglianze sociali, un’opera che, pur nel suo aspetto di commedia brillante, riesce a far riflettere sulle dinamiche di classe, sulle aspirazioni e sull’ambizione. In questo spettacolo, i due protagonisti, Toti Mancuso e Totino La Mantia, sono chiamati a portare sul palco non solo la verve e il talento che li contraddistinguono, ma anche una riflessione più profonda sulle disuguaglianze sociali e sulle illusioni che caratterizzano la condizione umana. Mancuso, con la sua maestria comica, e La Mantia, con il suo spirito tagliente e autentico, daranno vita a una performance che promette di coinvolgere, divertire e, in certi momenti, anche commuovere.

Per Info e Biglietti si può chiamare al 3885662176, o scrivere un messaggio whatsapp al 342/0330264, o all’indirizzo mail biglietteriaoddo@libero.it

I biglietti sono già acquistabili su https://www.liveticket.it/

