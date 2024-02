VENERDI’ 23 LA CONSEGNA DEI PETTORALI NELL’AMBITO DI NOMA 2024, PREMIO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON COMITES ITALIA E CAMERA DI COMMERCIO ITALO-MALTESE



Per la prima volta in 39 anni di storia ricca di successi e di risultati di prestigio, la LifeStar Malta Marathon, in programma domenica 25 febbraio e valida quale prima tappa dell’XI edizione del circuito internazionale Running Sicily organizzato dalla ASD Agex di Nando Sorbello, sarà trasmessa integralmente in diretta televisiva. Sarà la Tv di Stato maltese, TVM Sport, a mandare in onda l’intera manifestazione, dalla partenza fino alle premiazioni per complessive 4 ore di trasmissione.

Sono, già, 3.200 gli iscritti, di cui 2.200 stranieri in rappresentanza di 83 Paesi al mondo. La nazione maggiormente rappresentata sarà la Gran Bretagna con 414 atleti, seguita dall’Italia con 233 e dalla Polonia con 166.

Al via anche il franco-marocchino Alaa Hrioued, 38 anni, per 3 volte (Albi 2018, Rennes 2021 e Deuville 2022) campione francese di maratona. Tra i favoriti della vigilia anche il marocchino Lhoussaine Oukhrid, che vanta un personale di 2:12:04, ottenuto nel 2015 nella Maratona di Firenze.

Tra le donne in gara ci sarà pure la svedese Frida Sodemark, campionessa europea a squadre nella 100 km. nel 2015 e componente della squadra nazionale svedese per le corse su ultra-distanza.

I pettorali ai top runner saranno consegnati venerdì 23 febbraio alle 18.30 nella sede della Sliema Band nell’ambito di NoMa 2024, manifestazione organizzata in collaborazione con Comites Italia e Camera di Commercio italo-maltese per premiare e valorizzare le eccellenze di sport, cultura, giornalismo e imprenditoria.

L’iniziativa, che culminerà con un pasta-party curato dal ristorante italiano a Malta “Storie e sapori”, sarà trasmesso in diretta Facebook dalla Gazzetta di Malta. (nr)

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.