Associazione per l’Arte e Casa Tulime organizzano l’incontro con l’autrice, e lettura interpretata di alcuni brani, del libro “Scintilla” (Mondadori), scritto da Nadia Terranova, con le illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio. L’evento che si svolgerà venerdì 4 OTTOBRE alle ore 17.30 in via Mulè, 15 a Palermo, nella sede della Biblioteca Sociale Casa Tulime, è rivolto a ragazzi dai 10 anni in su. Ci sarà la possibilità di acquistare il libro da fare autografare e a conclusione verrà offerta una piccola merenda. Si tratta di un romanzo ‘a figure’ che narra la storia dell’amicizia fra un bambino e lo spiritello Scintilla, celebrando ciò che ci ricorda e spesso diamo per scontato: la natura, ma anche il rapporto tra genitori e figli; una storia di famiglia, progetti, sogni e di futuro delicata e poetica.

Info al 3701650042

Nadia Terranova dirige “K” la rivista letteraria de Linkiesta, e scrive articoli di letteratura e recensioni per diverse testate nazionali. Le sue opere sono tradotte in tutto il mondo. E’ autrice dei romanzi Gli anni al contrario (2015), Addio fantasmi (2018, finalista al Premio Strega) e Trema la notte (2022), e di molti libri per ragazzi, tra cui Bruno il bambino che imparò a volare (2012), Casca il mondo (2016), Aladino (2020), Il segreto (2021). Ha scritto la prefazione e le introduzioni alle sezioni di Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino (2021). E’, inoltre, la vincitrice del Premio Residenze Calvino, il cui bando è stato promosso dall’IIC di Oslo, e ha di recente trascorso un periodo di un mese a Reykjavík presso la Casa della Letteratura Gröndalshús, per un’esperienza di ricerca e studio sul tema dell’opera e del pensiero di Calvino, a contatto con l’ambiente culturale e artistico islandese. Il Premio era stato promosso in collaborazione con Reykjavík UNESCO City of Literature.

