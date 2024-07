Il 7 luglio si è celebrata la giornata mondiale del cibo degli dèi; il cioccolato non solo un alimento gustoso e con notevole potenziale per la salute, ma anche la materializzazione di una memoria che riflette diverse pratiche culturali nel mondo.

La civilizzazione del cioccolato attraversa l’Europa, il continente che ha creato un’immensa armonia tra diverse città e la molteplice versatilità del cioccolato che si è materializzata in itinerari di enorme impatto emozionale creando intense esperienze sensoriali.

La cultura del cioccolato marca gli eventi storici collegati alla “scoperta” del nuovo mondo e aiuta a narrare la memoria dell’identità europea e in particolare quel patrimonio longevo di conoscenze e tradizioni.

L’Associazione The Chocolate Way, il primo network internazionale dedicato al cioccolato che celebra la cultura, la tradizione e la storia dei distretti storici del cioccolato a livello europeo, i cui membri sono attualmente enti di diversa natura (Camere di Commercio, Imprese Manifatturiere, Musei, Associazioni ecc.) Europei ed Extraeuropei (Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Lituania, Azerbaigian, Israele, Croazia, Svizzera, e Malta) si impegna per valorizzare il cioccolato come patrimonio culturale, ricordando che nelle sue varie forme, bevanda, cibo o medicina, ha contribuito alla cooperazione culturale sia tra i paesi europei che tra l’Europa e i paesi dell’America Latina.

Modica, capitale europea del Cioccolato ha celebrato il 7 luglio accogliendo i visitatori al Museo offrendo loro una mini-barretta di cioccolato di Modica IGP con incarto dedicato all’evento.

Ma giorno 7 luglio è stato anche un giorno speciale perché il Museo del cioccolato si è arricchito di una nuova collezione “Cioccolati dal mondo – Collezione Musumeci”; una raccolta di cioccolati provenienti da ben 18 Paesi del Mondo e da 4 diversi continenti: Europa, America, Africa e Asia.

La collezione, frutto della donazione del DJ e Produttore Discografico Mauro Di Martino aka Musumeci, è destinata ad arricchirsi periodicamente in coincidenza con i frequenti viaggi nel mondo di Mauro Di Martino.

Luogo: Museo Cioccolato di Modica , CORSO UMERTO, 149, MODICA, RAGUSA, SICILIA

