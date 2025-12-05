Debutta, a Palermo, la nuova commedia scritta e diretta da Orazio Bottiglieri che vede come protagonisti Mary Cipolla, Tiziana Martilotti e lo stesso Bottiglieri, dal titolo “Il bagno delle donne”.

Appuntamento sabato 6 dicembre, alle 21.15, e domenica 7 dicembre, alle 18, al Re Mida – Casa Cultura, in via Filippo Angelitti, 32 (Piazza Campolo).

Una commedia dolcemente comica che racconta l’amore di una mamma per la propria figlia che, all’età di 43 anni, si ritrova ancora in casa con lei.





Le tante preghiere per trovarle un uomo accanto danno un esito comico e buffo con l’arrivo del simpatico Ugolino che, in maniera sorprendente, arriva dal bagno delle due donne. La bravura di Mary Cipolla, la dolce ironia di Tiziana Martilotti e la penna di Orazio Bottiglieri creano un mix dentro la storia che regalerà allo spettatore un’ora e mezza di allegria.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3926393204.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.